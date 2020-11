Lokaltermin im Lockdown-Modus : Zwei Sterne zum Mitnehmen

Gläserne Behälter, Hunderte, auf Tüchern aufgereiht. Rote Gummiringe, Hunderte, junge Männer in Weiß, die sie in Edelstahlbehälter schichten. Glänzende faustgroße Zwiebeln, leuchtend dunkelgelbe Ananaswürfel. Eine Wanne voll Gegartem, Köche, die mit Abfüllen beschäftigt sind. Und Küchenchef Andreas Krolik, der ein Blech mit Weckgläsern darauf in den Dampfgarer schiebt. Eine halbe Stunde bleiben die gut 20 Portionen „Curry von Wurzelgemüse in Safran und Jaipur-Curry“ bei 95 Grad in der Hitze, dann sind sie steril und für mindestens zwei Wochen haltbar: In der Küche des Zwei-Sterne-Restaurants Lafleur im Gesellschaftshaus des Frankfurter Palmengartens wird für den Abholservice gekocht.

Jacqueline Vogt Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Seit Montag gilt für Bars, Cafés und Restaurants ein zunächst bis Ende des Monats befristeter Lockdown. Nur das Take-away-Geschäft ist den Betrieben erlaubt, und wie schon während des Lockdowns im März nutzen etliche Restaurants diese Möglichkeit. Das Lafleur hat das im Frühjahr nicht getan. Er habe die dafür notwendigen Abläufe damals noch nicht vor sich gesehen, sagt Robert Mangold, Geschäftsführer der Tiger-Palmen-Gruppe, zu der neben dem Gourmetlokal Lafleur auch das Café Siesmayer am Palmengarten gehört und die Bewirtung des Gesellschaftshauses bei Veranstaltungen.