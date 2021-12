Eltern impfen Eltern : Mütter geben die Spritze

Zwei Mütter stellen an einer Frankfurter Grundschule eine eigene Impfaktion auf die Beine. Sie beklagen, Familien würden in der Pandemie viel zu oft vergessen.

Sie habe sich oft ohnmächtig gefühlt, sagt Britta Kipper. Wie so viele andere auch hat sie die vielen Nachrichten zur Corona-Pandemie geradezu aufgesaugt, die Infektionszahlen, die Berichte aus den Krankenhäusern, die Diskussionen. Und ganz häufig hat sie dann gedacht: Man muss doch etwas tun, man muss doch helfen. Die Fünfundvierzigjährige war deshalb oft frustriert. Gerade weil sie als Apothekerin selbst im Gesundheitswesen arbeitet.

Friderike Fornoff ging es genauso. Auch die Frauenärztin wollte sich im Kampf gegen die Pandemie engagieren. In ihrer Praxis hat sie, „als es endlich möglich wurde“, Impfungen für Schwangere angeboten, in den Mittagspausen und sogar an den Wochenenden. Doch auch die Dreiundvierzigjährige wollte noch mehr tun. Auch sie war oft gefrustet, ärgerte sich, dass nicht mehr passierte, die Impfquote stagnierte und all die Maßnahmen gegen das Virus doch nicht ausreichten.