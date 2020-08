Schulbeginn in Corona-Zeiten : Der lange Atem der 6a

Es ist eine fast normale Doppelstunde nach den Ferien. Bloß dass alle 28 Schüler und die Lehrerin an der Carl-Schurz-Schule in Frankfurt Masken tragen – denn in den Räumen des Gymnasiums können die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Ein Ortsbesuch.

Carolin schlägt sich ungläubig die Hände vor die Maske. Dann jubelt sie: „Ja!“ Klassenlehrerin Karen Hilbenz hat das Mädchen mit dem blonden Pferdeschwanz gefragt, ob es die Wahl zur Klassensprecherin der 6a annimmt. Es ist eine fast normale Doppelstunde am Montagmorgen nach den Ferien. Bloß dass alle 28 Schüler und die Lehrerin an der Carl-Schurz-Schule in Sachsenhausen Masken tragen. Nicht nur im Treppenhaus und auf dem Pausenhof, wie es in Hessen Vorschrift ist, sondern auch im Unterricht.

So hat es Schulleiter Hans-Ulrich Wyneken entschieden, aus Verpflichtung zum Schutz der anderen, wie er sagt. In den Räumen des Gymnasiums können die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Es habe nur einen Antrag auf Befreiung von den Schulstunden gegeben, sagt Wyneken. „Ohne Maskentragen im Unterricht kämen garantiert mehr.“ Die Maskenpflicht auf dem Hof überzeugt den Schulleiter dagegen nicht.

Vielleicht hat Carolins Rede den Ausschlag für ihre Wahl gegeben. In der Fünf-Minuten-Pause sollen alle Kandidaten sich ein Programm überlegen. Aufstehen dürfen die Kinder währenddessen nicht; auf Toilette gehen muss niemand. Sich unterhalten mit Maske ist an den 14 Zweiertischen erlaubt. Auch wenn sich Schüler zu Klassenkameraden umdrehen, schreitet die Lehrerin nicht ein. Hauptsache, Münder und Nasen bleiben bedeckt. Die meisten Schüler tragen Einweg- oder Stoffmasken, wenige eine FFP2-Maske. Ein Junge hat seinen Schlauchschal hochgezogen.

Zusammenhalt mit Abstand

Nach der Pause kommen die Kandidaten nacheinander nach vorne. Hilbenz hat erklärt, wie die Maske korrekt abgenommen wird: an einem der Gummibänder am Ohr. Das ist erlaubt, wenn ein Schüler vor der Klasse spricht. Während Carolins Mitschüler sich für Kinder einsetzen wollen, die nicht fair behandelt werden, Wünsche weiterzuleiten versprechen und für eine „stärkere Klassengemeinschaft“ werben, kündigt Carolin an, dafür zu sorgen, „dass wir trotz der Corona-Zeit in der Klasse mal was zusammen machen, mit Abstand natürlich, damit wir wissen, dass wir eine Klasse sind und zusammenhalten“.

Vor der Wahl hat Hilbenz die Hygieneregeln erläutert und mitgeteilt, was die Klasse alles für Mathe und Deutsch braucht. Drei Kinder bekommen „Würdigungen“ für überdurchschnittlich gute Noten im fünften Schuljahr, zwei werden zu Klassenbuchführern ernannt. Danach fragt die Lehrerin: „Wer möchte was trinken? Bitte Hand hoch!“ Die beiden Kinder an jedem Tisch dürfen nur nacheinander trinken und dabei nicht sprechen.

Wegen der Maske müssen die Schüler lauter sprechen

Es klappt hervorragend. Die Lehrerin hat eine helle, klare Stimme, und die 6a ist erstaunlich diszipliniert. Wenn zwei Schüler hinter den Masken für ein paar Sekunden „Atemlos“ von Helene Fischer anstimmen, ist das schon eine Ausnahme. Drei Fenster und die Tür stehen offen. Hin und wieder schallt Lärm von anderen Gruppen aus dem Flur herein, draußen fahren ständig Autos vorbei. Auch wegen der Masken muss Hilbenz die Schüler immer wieder auffordern, lauter zu sprechen. Sobald die Lehrerin den Schweigefuchs einsetzt – eine Hand hoch, den Zeigefinger der anderen auf die Lippen –, verstummen die Kinder zügig.

Eine Schulstunde dauert 65 Minuten, bei Hitze soll sie auf 45 Minuten verkürzt werden. Nach der kleinen Pause und der Wahl projiziert Hilbenz die ersten Seiten des Deutschbuchs an die Tafel. Die Klasse spricht über substantivierte Verben und Fremdwörter, schließlich über Sitten und Bräuche wie das Opferfest und Halloween. Am Ende probiert die Lehrerin zwei „Energizer“ aus, Spiele für kurze Auszeiten. Erst das Pferderennen: die Hände als Scheuklappen ausrichten und dann trampeln, was das Zeug hält. Danach müssen die Kinder mit geschlossenen Augen per Handzeichen schätzen, wann eine Minute vorbei ist.

Auch Pamir ist Klassensprecher geworden, ein Mädchen und ein Junge sollen das Amt zusammen ausüben. Seine Argumente sind anders als Carolins, überzeugen aber ebenfalls. Er wolle „nicht mehr so asozial sein wie früher“, und er habe heute Geburtstag. Später kündigt Hilbenz an, „den Pamir noch zu besingen“, unterbricht sich aber sofort: „Nein, das geht ja nicht.“

Die Kinder sitzen seit acht Uhr im Klassenraum. Um 10.15 Uhr ruft die Lehrerin: „Auf Wiedersehen, 6a!“ Durch 28 Masken kommt die Antwort: „Auf Wiedersehen, Frau Hilbenz!“ Alle gehen in die Pause. Mit Maske.