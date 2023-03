Baufälliger Musentempel: Die Städtischen Bühnen am Willy-Brandt-Platz sind in einem schlechten Zustand. Bild: Lando Hass

Von der Kulturdezernentin wurde im Februar der inzwischen dritte Bericht zur Machbarkeitsstudie aus dem Jahre 2017 vorgelegt. Ihre lange favorisierte Variante einer Kulturmeile mit einem Opernhaus an der Neuen Mainzer Straße wurde darin letztlich aus Gründen verworfen, die von Anfang an feststanden, nämlich zusätzlichen Kosten von 150 Millionen Euro für den Grundstückserwerb. Wertvolle Zeit ging verloren. Dabei hätte nach der Studie aus dem Jahre 2017 das Schauspiel bereits seit fast zwei Jahren in einer externen Spielstätte arbeiten sollen, die Oper hätte das Schauspielhaus interimistisch bezogen, und die Sanierung des Opernhauses wäre in vollem Gange. Ende der Zwanzigerjahre wäre dann alles mehr oder weniger abgeschlossen gewesen.

Dagegen soll jetzt mit der sogenannten Spiegel-Lösung in den Wallanlagen 2027 begonnen und dort bis 2031 das Schauspielhaus fertig werden und die Oper am Willy-Brandt-Platz dann 2036. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Politik hatte seit 2017 immer wieder gehofft, durch Standortalternativen und Umplanungen beziehungsweise weitere genauere Untersuchungen eine kostengünstigere Lösung zu finden als die damals veranschlagten 800 bis 900 Millionen Euro. In diesem Sinne war auch der Beschluss der Stadtverordneten zu verstehen, ein Neubau sei günstiger als eine Sanierung. Daran waren die Autoren nicht unbeteiligt. Jetzt, nachdem Sanierungsmöglichkeiten und verschiedene Neubauvarianten nochmals untersucht wurden, steht fest: Billiger wird es nicht, und Interimsspielstätten sind unvermeidlich.