Ausgerechnet in der Frankfurter SPD-Fraktion ist die Ankündigung von Oberbürgermeister Mike Josef und Kulturdezernentin Ina Hartwig (beide SPD) nicht gut angekommen. Die beiden Politiker hatten mit der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und der Frankfurter Sparkasse Einigkeit über die Nutzung eines Grundstücks an der Neuen Mainzer Landstraße in der Frankfurter Innenstadt erzielt: Dort könnte nun das Schauspielhaus neu entstehen und damit die „Kulturmeile“ doch noch Wirklichkeit werden. Ein Vorschlag, den Hartwig lange favorisiert, aber im Februar noch als unrealistisch verworfen hatte. Daraufhin legte sich die SPD-Fraktion auf die „Spiegellösung“ fest, wonach die Oper am jetzigen Standort der Doppelanlage der Städtischen Bühnen am Willy-Brandt-Platz neu gebaut und das Schauspiel vis-à-vis in den Wallanlagen neu errichtet würde.

Auf die Tatsache, dass Josef und Hartwig eine Eckpunktevereinbarung unterschrieben haben, reagierte manch einer in der SPD-Fraktion fast beleidigt. „Ich wurde nicht informiert“, twitterte der planungspolitische Sprecher der SPD, Simon Witsch, „ich bin auch kein Stimmvieh, dem man vorschreibt, wann eine Prüfung beendet ist.“ Einen Tag später klingt Witsch versöhnlicher: Die Römerkoalition und mithin auch die SPD-Fraktion sollten nun zügig entscheiden, welche der beiden Lösungen die bessere für die Städtischen Bühnen sei. Nach der Sommerpause müsse die Finanzierung der „Kulturmeilen“- Va­ri­ante genau dargelegt und geprüft werden. 1,3 Milliarden Euro zu investieren und vielleicht noch mehr, „das sind keine Peanuts“, so Witsch. Die Zukunft der städtischen Bühnen sei eine „Jahrhundertentscheidung“.

Die Grünen lobten dagegen die Grundstücksverhandlungen. Das Ergebnis sei erfreulich, sagte Parteichefin Julia Frank. Nun sei die Koalition einen Schritt weiter „in Richtung einer Entscheidung“ für die Städtischen Bühnen. Die Volt-Stadtverordnete Britta Wollkopf sagte, ihre Fraktion freue sich, „erstmalig eine voll­ständige Entscheidungsgrundlage für alle drei Varianten zu haben“. Als dritte Variante gilt nach dem beschlossenen Abriss der Wiederaufbau der Doppelanlage an gleicher Stelle. Wollkopf sagte zu, dass Volt sich wie die Römerkoalition insgesamt nach der Sommerpause entscheiden werde.

„Kulturmeile ist die beste Lösung“

Der kulturpolitische Sprecher der FDP, Peter Paul Thoma, kann nach eigenen Worten mit der „Kulturmeile“ ebenso gut leben wie mit der „Spiegellösung“. Die Liberalen wollten allerdings die Grundstückskosten bei der Entscheidung berücksichtigen, heißt es in einer Stel­lung­nahme von Fraktionschef Yanki Pürsün. Zumal wenn nun eine Interimsspielstätte für die Oper mit entsprechenden Kosten erforderlich wäre.

„Die Kulturmeile ist die beste Lösung der drei geprüften“, teilte der kulturpolitische Sprecher Christian Becker für die oppositionelle CDU mit. Nur weil sie von der Kulturdezernentin Anfang des Jahres als nicht realisierbar bezeichnet worden sei, habe man sich zwischenzeitlich für die Spiegelvariante ausgesprochen. Für die CDU hat die Option, das Schauspiel statt die Oper auf das Sparkassengrundstück zu verlagern, den Vorteil, dass nicht in die Wallanlagen eingegriffen werden müsse. „Wir finden die Entwicklung positiv.“

Entscheidung nach den Sommerferien

Opernintendant Bernd Loebe dankte Jo­sef und Hartwig für ihr Engagement in dieser Sache. Er und Schauspielintendant Anselm Weber seien am Vorabend der Bekanntgabe der Absichtserklärung über die Pläne informiert worden. Loebe bewertet die abermaligen Gespräche und Zwischenergebnisse als Schritte in die richtige Richtung. Nun seien Detailabstimmungen nötig. Der technische Direktor der Städtischen Bühnen, Olaf Winter, sagte, er sei hocherfreut. Eine „Kulturmeile“ mit dem Schauspiel sei die „zweitbeste Lösung“; wie viele hätte Winter es vorgezogen, dort die Oper zu bauen, da diese komplexere Bühne sonst zweimal umziehen müsste. Wenn die Oper in das fertige Schauspiel zöge und die Doppelanlage dann abgerissen würde, vergingen acht bis zehn Jahre, die Oper könnte zwischen 2038 bis 2040 fertig sein.

Alle schlechten Lösungen seien aber mit dieser Absichtserklärung vom Tisch, vor allem ein Neubau an gleicher Stelle. Das Schauspiel beanspruche nur 60 bis 70 Meter Tiefe, kein Baum müsse fallen. Nun muss eine Interimsspielstätte für das Schauspiel für acht bis zehn Jahre gefunden werden. Bisher wird nur das Bockenheimer Depot genannt, das aber auch die Dresden Frankfurt Dance Company und die Oper nutzen. Betriebsratschef Roland Sittner sagte, die Beschäftigten seien erleichtert, dass nun eine Klärung erfolgt sei. Er hofft auf eine rasche Entscheidung, am besten in der ersten Stadtverordnetensitzung nach den Sommerferien.