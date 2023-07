Das Amtsgericht Frankfurt hat Zübeyde Feldmann zu einer Geldstrafe von 110 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich die getrennt lebende Ehefrau des ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann der Beihilfe zur Untreue schuldig gemacht hat. Zudem würden 10.800 Euro eingezogen, die sie zu Unrecht eingenommen habe. In dem juristischen Streit war es um einen Minijob bei der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt (AWO) gegangen, für den Zübeyde Feldmann von November 2014 bis April 2017 Gehalt in Höhe von 13.500 Euro bekommen hatte, ohne zu arbeiten. Sie hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt. Laut Staatsanwaltschaft war der „Scheinvertrag“ allein dazu da gewesen, ihr zusätzliches Gehalt zu verschaffen. Sie hatte am Montag eine Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu je 30 Euro beantragt, die Verteidigung Freispruch.

Kim Maurus Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Hannelore Richter, die damalige Wiesbadener AWO-Geschäftsführerin, hatte den Vertrag selbst unterzeichnet. Von November 2014 an arbeitete Feldmann als Kinderpflegerin beim Kreisverband Wiesbaden. Sie studierte damals noch Erziehungswissenschaften und durchlief gleichzeitig eine Art Trainee bei eine Frankfurter Kita, um sich auf die Stelle als Leiterin einer von der AWO geplanten deutsch-türkischen Kita in Frankfurt vorzubereiten, für die Richter sie bestimmt hatte. Den Minijob-Vertrag unterzeichneten Zübeyde Feldmann und Richter zusätzlich. Darin ist eine Tätigkeit als „Betreuerin“ beim Förderverein des Pflegezentrums Robert-Krekel-Haus der AWO Wiesbaden angegeben.

Verteidigung will Urteil nicht akzeptieren

Vor Gericht war an diesem Montag der Vorsitzende Richter am Landgericht Frankfurt als Zeuge geladen, der Peter Feldmann Ende vergangenes Jahres wegen Vorteilsannahme verurteilt hatte. Hannelore Richter hatte in diesem Prozess ausgesagt, Zübeyde Feldmann habe nie für den Förderverein nach dem Minijob-Vertrag gearbeitet. Es sei zwar angedacht gewesen, dass sie eine muslimische Seelsorge im Pflegezentrum mitentwickele, dazu sei es aber nicht gekommen. Weil Richter im Prozess gegen Zübeyde Feldmann die Aussage verweigert hatte, gab der Vorsitzende Richter nun als Zeuge ihre Aussagen wieder: Sie habe damals gesagt, das mit dem Minijob sei ihr „durchgerutscht“. Auf Nachfrage der Verteidigung sagte er, Hannelore Richter habe auf ihn den Eindruck gemacht, „viele Bälle in der Luft“ zu halten, was man als möglichen Grund dafür deuten könne.

In seinem Plädoyer hob der Staatsanwalt hervor, dass die wiedergegebene Einlassung Richters ihn nicht überzeuge. Es sei beiden, Zübeyde Feldmann und Richter, klar gewesen, dass sie kein Projekt wie die muslimische Seelsorge habe voranbringen sollen. Keiner der für die AWO tätigen und im Prozess aufgetretenen Zeugen habe das mitbekommen. Im Vertrag sei weder die konkrete Tätigkeit noch eine Stundenzahl angegeben, dort habe „einfach nur 450 Euro“ gestanden. Es sehe keine Anhaltspunkte dafür, dass Feldmann nicht gewusst habe, was sie da unterschrieben habe. Ihre Verteidiger hatten in ihren Plädoyers argumentiert, die Beweisaufnahme habe nicht feststellen können, dass sie den Vertrag mit der Intention unterschrieben habe, die Tätigkeit nicht auszuführen. Sie sei eine damals 28 Jahre alte Studentin gewesen, die sich Chancen von ihrer Arbeit für die AWO erhofft und deshalb nicht verhandelt oder die verschiedenen Verträge infrage gestellt habe.

Mehr zum Thema 1/

Das Amtsgericht teilte diese Auffassung nicht, sondern folgte der Argumentation der Staatsanwaltschaft. „Nicht verhandeln ist die eine Sache, nicht arbeiten für einen Gehaltsbestandteil die andere“, sagte die Strafrichterin. Zwar habe eine Zeugin ausgesagt, es habe irgendwann einmal Bestrebungen gegeben, eine kultursensible Pflege zu entwickeln, allerdings nicht in Form von konkreten Plänen. Eine Nachricht Ende 2015 von Feldmann an Richter, in der sie explizit fragt, ob die 450 Euro zeitnah überwiesen werden könnten, da sie viele Ausgaben habe, zeige, dass sie von Beginn an bewusst gehandelt habe. Feldmanns Verteidiger kündigten an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Sollte das Urteil Bestand haben und rechtskräftig werden, wäre Zübeyde Feldmann vorbestraft.