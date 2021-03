Frankfurts Zoodirektor Casares : „Die Tiere werden sich wundern“

Aktualisiert am

Am Mittwoch öffnet wieder der Frankfurter Zoo. Dessen Direktor Miguel Casares spricht über die Neugier der Tiere und mögliche Corona-Impfungen für Menschenaffen.

„Besonders interessant sind natürlich die Reaktionen von Tieren, die in den vergangenen vier Monaten geboren wurden“: Der Frankfurter Zoo verfolgt zudem die Diskussion ums Impfen von Menschenaffen. Bild: dpa

Seit Dienstagvormittag können online über die Ticketseite www.zoo-frankfurt.de wieder Eintrittskarten erworben werden für den Frankfurter Zoo, der von Mittwoch an in zwei Zeitfenstern zunächst 400 Besucher wieder in den Tierpark lassen kann. Zunächst brach aber der Server zusammen, weshalb der Zoo derzeit keine Informationen geben kann bezüglich des Stands der Buchungen bis zum Wochenende.

Freuen sich die Tiere, dass sie wieder Besuch bekommen?

Unsere Tiere haben natürlich ihre Familienmitglieder und Tierpfleger. Aber ich denke schon, dass sie die Besucher vermisst haben. Ich vermute, dass das so ein bisschen ist, wie wenn uns Menschen der Fernseher weggenommen wäre. Das Leben geht weiter, ist aber langweiliger.