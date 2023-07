­Radikale Muslimbrüder wollen in Frankfurt ein ­islamisches Zentrum entstehen lassen. Dafür sammeln sie Spenden. Der Bau muss gestoppt werden. Zugleich ist eine Stärkung des Islam in moderaterer Ausprägung nötig.

Gerade erst lief „Die Kairo-Verschwörung“ im Kino, ein packender Thriller des schwedisch-ägyptischen Regisseurs Tarek Saleh. Der Film erzählt von einem Machtkampf in der berühmten Azhar-Universität in Kairo, dem wichtigsten Zentrum des sunnitischen Islam. Der Groß-Imam der Hochschule ist gestorben, die radikalen Muslimbrüder und der Staatsapparat kämpfen darum, wer in der Azhar-Universität künftig das Sagen hat. Zwischen die Fronten gerät Adam, ein junger Student, der Sohn eines einfachen Fischers. Als Spitzel soll er aus dem Inneren der Universität berichten. Für den fesselnden Film mit seinen opulenten Bildern wurde Saleh bei den Filmfestspielen in Cannes 2022 mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet.

Wovon „Die Kairo-Verschwörung“ erzählt, erscheint fremd und weit weg. Doch das ist ein Trugschluss. Denn die fanatischen Muslimbrüder, die der Regisseur Saleh im Film anhand einer fiktiven Handlung so beeindruckend charakterisiert, sind auch in Europa aktiv. In Frankfurt, das haben Journalisten der „Welt am Sonntag“ recherchiert, planen sie ein muslimisches Zentrum. Entstehen soll es im Stadtteil Griesheim. Noch ist das Vorhaben vage: Es gibt keinen Bauantrag, keine Gespräche mit den Ämtern oder der Stadt. Passiert ist bislang nur, dass Geld gesammelt wurde, um das Grundstück, auf dem der Bau entstehen soll, zu kaufen.