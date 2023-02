Dieser Straßenname kam für eine Bundesbank einfach nicht infrage: Streng genommen wurde die Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Diebsgrundweg erbaut. Doch offenbar war die Sorge, dass eine Bank ausgerechnet mit Dieben in Verbindung gebracht werden könnte, doch zu groß, und so lautet die offizielle Adresse Wilhelm-Epstein-Straße 14.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung.



Vor genau 50 Jahren wurde die 220 Meter lange und 54 Meter hohe Bundesbank-Zentrale im Frankfurter Norden bezogen. In ihrer Sachlichkeit und Funktionalität ist sie stets auch ein Sinnbild für geldpolitische Stabilitätskultur gewesen. Damals, so berichtete es seinerzeit die F.A.Z., hatten rund 2200 Bankangestellte ihre Akten in mehr als 10.000 Faltkisten gepackt.