Zeitumstellung : Ein Lufthansa-Kapitän über das Leben zwischen den Zeitzonen

Stefan Wiss, Flugkapitän der Deutschen Lufthansa in Frankfurt, ist aufgewachsen in Weinheim und wohnt bis heute in der Stadt nahe Heidelberg – in einer guten Entfernung zum Frankfurter Flughafen, wie er sagt, denn die 40 Minuten mit dem eigenen Wagen über die Autobahn nach Hause ließen sich auch nach einem anstrengenden Langstreckenflug noch bewerkstelligen. Der heute 53 Jahre alte Kapitän wurde von 1989 an in der Flugschule der Lufthansa in Bremen ausgebildet, flog zunächst sieben Jahre auf der Kurz- und dann sieben Jahre auf der Langstrecke als Kopilot, bevor er 2006 dann Kapitän wurde. Längst bildet er selbst junge Piloten der Luft­hansa aus. Stefan Wiss ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

Herr Wiss, viele klagen über die regelmäßige Umstellung auf Sommer- und Winterzeit. Sie hingegen verbringen Ihr Leben in ganz vielen unterschiedlichen Zeitzonen. Wie oft im Jahr müssen Sie denn Ihre Armbanduhr umstellen?