Vor acht Tagen erreichte ein unerwünschter Brief den islamischen Verband Ditib im Frankfurter Bahnhofsviertel. Darin stand, dass die Juden die gemeinsamen Feinde von Deutschen und Muslimen seien und es wäre ein gut gemeinter Rat, dass Letztere „nach Hause gehen“ sollten. Wo das sein soll, ließ der unbekannte Verfasser offen.

Für Salih Özkan, aufgewachsen in Neu-Isenburg und heute hessischer Landesvorsitzender der Ditib, ist das noch ein vergleichsweise harmloses Schreiben. Mehrere türkische Moscheevereine in Hessen hätten in den vergangenen Jahren immer wieder massive Drohungen erhalten, beschmiert mit Hakenkreuzen, verunziert mit Fotos des rassistischen Attentäters von Hanau, der neun Menschen mit Migrationshintergrund erschoss, mit Verweisen auf die teils rechtsextreme Drohserie „NSU 2.0“, mit Beleidigungen und Ankündigungen wie dieser, dass Muslimen nur mit „roher Gewalt und Racheblut“ beizukommen sei.

Die dahinter stehende Feindlichkeit ist Özkan nicht fremd. Schon als Teenager habe er die Parole „Türken raus“ von einer Häuserwand gewischt, an der er jeden Tag auf dem Schulweg vorbeigekommen sei, berichtet er. Doch die Briefe, die die Moscheegemeinden in den vergangenen Jahren erreicht hätten, hätten eine andere Dimension. „Diese Schreiben sind menschenverachtend, und sie bedrohen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung.“ Weil das darin offenkundig werdende rechtsradikale Gedankengut die Gesellschaft bedrohe, nicht nur die Muslime. „Eine Es-geht-mich-nichts-an-Haltung ist dabei schädlich“, sagt Özkan. „Wir sollten auf diesen Rechtsruck angemessen reagieren.“

Erschüttert, aber nicht überrascht

Joachim Valentin, stellvertretender Vorsitzender im Frankfurter Rat der Religionen, ist über die Drohbriefe an Moscheen erschüttert, aber nicht überrascht. Sie seien ein Zeichen für eine Muslimfeindlichkeit in der Bevölkerung: „Das ist nur die Spitze des Eisbergs.“

Jeder Drohbrief, der bei einer der mehr als 80 Ditib-Gemeinden in Hessen eingegangen ist, werde der Polizei übergeben, so Özkan. Nach Auskunft des Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden ist Standard, dass die hessische Polizei dann unabhängig von den Ermittlungsschritten mit den betroffenen Personen und Stellen in Kontakt bleibe, um sie „eingehend zu beraten und über den Stand der Ermittlungen, soweit möglich, zu informieren“. Letzteres scheint aus Sicht von verschiedenen hessischen Moscheegemeinden nicht immer gut zu funktionieren. Als Ansprechpartner, so heißt es weiter vom LKA, stünden außerdem die Migrationsbeauftragten in den Polizeipräsidien zur Verfügung, die als regionale Ansprechpartner den Kontakt zu den muslimischen Gemeinden dauerhaft pflegen sollen. Übergeordnet sei außerdem seit drei Wochen Mimoun Mokhtari als Landesmigrationsbeauftragter des LKA eingesetzt worden.

Ermittler gehen von unterschiedlichen Absendern aus

In Frankfurt, wo es schon unter dem früheren Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill einen regelmäßigen Austausch mit muslimischen Gemeindevertretern gab, hat sein Nachfolger Stefan Müller am Montagabend Vertreter mehrerer türkischer Moscheegemeinden zum Gespräch eingeladen. Bei dem vertraulichen Treffen seien „aktuelle Sicherheitsbelange sowie die Drohschreiben“ erörtert worden, sagt ein Polizeisprecher.

Als Zentralstelle sammelt das LKA die Informationen aus den Polizeipräsidien. Seit 2020 seien „vereinzelte Drohschreiben“ gegen Moscheen zur Anzeige gebracht worden. In diesem Jahr sei keine Häufung festzustellen. Die Schreiben würden in Form, Schreibweisen und Inhalten so stark voneinander abweichen, dass die Ermittler von unterschiedlichen Absendern und nicht von planvollen und zusammenhängenden Drohungen ausgingen.

Said Barkan, Vorsitzender des Hessischen Landesverbands des Zentralrats der Muslime, beklagt jedoch eine fehlende kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Polizei und Moscheen. Angesichts von Drohbriefen seien Rückmeldungen und Einschätzungen der Bedrohungslage an Gemeinden besonders wichtig, um zu signalisieren, dass die Behörden die Vorgänge ernst nehmen, sagt der Vorsitzende.

Die Aufgabe ist groß: Es gibt rund 300 Moscheegemeinden in Hessen, davon sind etwa 200 in großen Verbänden organisiert, es gibt aber auch viele kleine einzelne Gemeinden. Barkan sagt: „Die Moscheen sind nicht nur Gebetsräume, sondern auch soziale Einrichtungen für Familien.“

Barkan ist vor allem über die Landesregierung enttäuscht, von der sich bislang niemand zu den Drohbriefen geäußert habe: „Die Solidarität lässt zu wünschen übrig.“ Bislang habe sich nur Elisabeth Kula, Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag, zu einem Solidaritätsbesuch in einer Moschee angekündigt. Salih Özkan setzt jedoch nicht so sehr auf Aktionen auf der politischen Bühne. Er ist überzeugt, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung Rassismus und Hass ablehne. Und deren Zivilcourage und Einschreiten könne im Alltag ein weitaus deutlicheres Zeichen gegen Rassismus setzen als bisher.