Alkoholkonsum von Jugendlichen : Jung, weiblich, betrunken

Die Zahl von Kindern und Jugendlichen, die in Hessen mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt worden sind, hat 2021 erstmals wieder zugenommen. Die Krankenkasse DAK-Gesundheit in Frankfurt hat aktuelle Daten des Statistischen Landesamts ausgewertet Demnach mussten 735 Betroffene, etwa 50 mehr als im Vorjahr, in Kliniken des Landes gebracht werden – und das, obwohl die Möglichkeiten, zu feiern und sich in großer Gruppe mit Freunden zu treffen, im Jahr 2021 durch Lockdown-Regelungen eingeschränkt waren.

„Insgesamt bewegen wir uns, wenn man das Jahr 2019 vor Corona heranzieht, immer noch auf einem niedrigen Niveau“, sagt Britta Dalhoff, die Leiterin der hessischen DAK-Landesvertretung. Im Jahr 2019 hatten knapp 1250 junge Menschen aufgrund von Alkoholmissbrauch medizinisch versorgt werden müssen. Das waren 40 Prozent mehr als 2021.