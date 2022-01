Keine Kontrollen mehr : Woolworth verabschiedet sich von 2-G-Regel

Die Kaufhauskette Woolworth definiert sich als Grundversorger. Sie sieht nach gerichtlichen Beschlüssen in anderen Bundesländern auch in Hessen keinen Grund mehr für die Einlass-Kontrolle. Das Land widerspricht.

Lästig, aber bisher in vielen Geschäften Pflicht: Die 2-G-Kontrolle an der Ladentür Bild: dpa

In den Filialen der Kaufhauskette Woolworth können Kunden, die nicht geimpft sind, seit Samstag wieder einkaufen. „Wir verzichten seit dem Wochenende auf 2-G-Kontrollen in all unseren Kaufhäusern in Hessen“, bestätigte ein Sprecher.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Damit schafft das Unternehmen Fakten, ohne dass die 2-G-Regel in Hessen bisher durch gerichtliche Beschlüsse außer Vollzug gesetzt worden ist – anders als zuletzt in Niedersachsen, Bayern und im Saarland.

Wirtschaftsministerium widerspricht

Die Beschlüsse in diesen Ländern zieht das Unternehmen aus Unna, das in Rhein-Main fünf Filialen betreibt, bundesweit sind es um die 480, zur Begründung heran. Die Länder definierten die Sortimente der Grundversorgung, die eine Öffnung ohne Kontrolle von Geimpften und Genesenen ermögliche, ebenso wie Hessen. Daher „sehen wir keinen Grund mehr für weitere Kontrollen“.

Mehr zum Thema 1/

Das hessische Wirtschaftsministerium widerspricht. Der Verweis auf die Entscheidungen anderer Länder genüge nicht, zumal sich die Begriffe in den Coronaverordnungen im Wortlaut „deutlich“ voneinander unterschieden und nicht eins zu eins übertragbar seien. Ob Woolworth zur Grundversorgung gehöre, müssten die zuständigen, kommunalen Ordnungsbehörden jeweils an Ort und Stelle entscheiden, so eine Sprecherin.