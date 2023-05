Der Vergleich, den die Architektin Astrid Wuttke zieht, ist anschaulich: In der Ära des Stadtbaurats Ernst May wurden in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts in Frankfurt rund 12.000 Wohnungen in nur fünf Jahren gebaut. Im Baugebiet Hilgenfeld am Frankfurter Berg hingegen, wo seit 2018 mit innovativen Baukonzepten an die Ideen des „Neuen Frankfurt“ angeknüpft werden soll, dauere es möglicherweise zwölf Jahre, um 50 Wohnungen zu bauen, sagt die Vorsitzende der Ernst-May-Gesellschaft – und weist damit darauf hin, wie heute eine Vielzahl von Vorschriften und langwierige Prozesse zur Wohnungskrise beitragen.

Ihr Vortrag in der Paulskirche ist Teil einer internationalen Tagung zum Wohnungsbau, die unter anderem von der Organisation Docomomo, die sich mit dem architektonischen Erbe der Moderne befasst, und dem Deutschen Architekturmuseum veranstaltet wird. Es geht unter anderem um die Frage, was sich aus dem Konzept der Reformsiedlungen auf die heutige Zeit übertragen lässt.