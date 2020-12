Aktualisiert am

Wohnen in Bockenheim : Vom Elektrizitätswerk zum „Voltapark“

Wer auch immer vor einigen Jahrzehnten auf die Idee kam, die hübsche Giebelfassade des 1892 errichteten Elektrizitätswerks in Bockenheim pinkfarben anzustreichen, der litt ganz offensichtlich unter Geschmacksverirrung. Der Denkmalschutz führt das Gebäude als „gelben Klinkerbau mit roten Lisenen und abgesetzten Blendbögen“ in seinem Verzeichnis. Und so wirkt es auch heute wieder. BFL Investment, ein Unternehmen des Immobilienkaufmanns und früheren Verlegers Bernd Lunkewitz, hat das Gebäude zum „Voltapark“ umgebaut.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Über einem Rewe-Supermarkt im Erdgeschoss stehen zwei sechsgeschossige Türme mit 34 Mietwohnungen. Die Halle und drei angegliederte Verwaltungsbauten wurden denkmalgerecht saniert. Die Wohntürme allerdings sind neu. Der Architekt Karl Dudler hat sie mit Klinkerriemchen im Farbton der Halle verkleidet. Die von einer Arkade gekrönten Neubauten sollten das historische Gebäude nicht dominieren und fügen sich harmonisch ein. Auch der 30 Meter lange Kamin „auf kunstvoll gemauertem Sockel“, wie der Denkmalschutz betont, blieb als funktionsloses Schmuckstück erhalten.