Wohnen im Alter : Eingesperrt im dritten Stock

Seit vielen Monaten ist in einem Mietshaus in Frankfurt-Sachsenhausen der Aufzug defekt. Für den 90 Jahre alten, kranken Werner Kohler ist das eine Katastrophe. Aber niemand fühlt sich zuständig.

In der Wohnung gefangen: Seit der Aufzug kaputt gegangen ist, kann Werner Kohler seine Wohnung in Sachsenhausen nicht verlassen. Bild: Maximilian von Lachner

Der 90. Geburtstag war für Werner Kohler der Tag, an dem er seine Freiheit zurückbekam. Wenn auch nur für ein paar Stunden. Seine Freiheit ist 54 Stufen entfernt. Diese führen aus seiner Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Sachsenhausen hinunter auf die Straße. Dort, wo er die Zeitung holen könnte, die ein Bote morgens bringt, wo die Post wartet und der nächste Supermarkt nicht weit ist – ebenso wie der Südfriedhof, wo seine Frau vor einigen Jahren beerdigt wurde.

Ende März, zum Neunzigsten, war Werner Kohler seit Langem einmal wieder an ihrem Grab. Er brauchte dafür allerdings einige Helfer. Vor allem seine Tochter, die Hunderte Kilometer entfernt in Brandenburg lebt, und den sogenannten Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes, der ihn sicher zum Friedhof brachte. Kohler schafft die Treppe kaum noch allein, zwei unterschiedliche Krebserkrankungen zehren an seinem schmächtigen Körper, er ist auf einen Rollator angewiesen – und seit vielen Monaten gefangen in seiner Wohnung, weil der Aufzug kaputt ist und niemand ihn repariert. Er wolle nicht jammern, sagt er. „Aber die Situation mit dem Aufzug, dieses Eingesperrtsein, das hat mein ganzes Leben verändert.“