Stätte der Nationalversammlung : Wofür steht die Paulskirche?

Deutschland fehle es an Symbolen der Demokratiegeschichte. Oder zumindest an Sinn dafür, sie herzurichten und eindrucksvoll zu präsentieren. So wird es immer wieder behauptet. So hat es der emeritierte Berliner Politik-Professor Herfried Münkler erst kürzlich unter Verweis auf die „erinnerungspolitische Askese“, den „selbst gewählten Provisoriums­charakter“ der alten Bundesrepublik wiederholt. So hat es in der vergangenen Woche auch der langjährige Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag Volker Kauder gesagt. Und so sieht es Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).

Matthias Trautsch Koordination Reportage Rhein-Main.



Die Politik müsse sich anstrengen, „authentische Orte zu erhalten und die Vermittlung dort auf den neuesten Stand zu bringen“, sagt Grütters im Interview mit der F.A.Z. In einer Phase, „in der die Zahl der Demokratieverächter in erschreckender Zahl zunimmt, im Internet und manchmal auch auf der Straße und sogar vor dem Reichstagsgebäude“, gelte es, Demokratiegeschichte „zu erzählen und sie sinnlich erfahrbar zu machen“. Gerade junge Leute reagierten auf direkte Eindrücke stärker als auf abstrakte Vermittlungen im Geschichtsunterricht.