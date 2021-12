Frankfurter Sonderaktionen : Auch an Weihnachten viele Impfangebote

Während andere feiern, ziehen Ärzte und viele Helfer an mehreren Orten in Frankfurt zahlreiche Impfspritzen auf. Booster-Angebote gibt es auch an den Feiertagen reichlich.

Das Weihnachtsfest verläuft in diesem Winter wieder nicht wie erhofft. Besonders nicht für jene, die darauf verzichten, bei ihren Familien zu sein, um stattdessen die Impfkampagne voranzubringen. In Frankfurt gibt es an den Feiertagen und in der Woche danach zahlreiche Möglichkeiten, sich mit und ohne Termin eine Spritze gegen das Coronavirus geben zu lassen.

Obwohl die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen stetig gesunken ist, droht mit der Ankunft der Omikron-Variante in Hessen eine neue Ansteckungswelle. Eine Auffrischungsimpfung kann dagegen wie ein neu aufgeschütteter Schutzwall wirken, die Abwehrkräfte des Körpers werden so gestärkt. Die Ständige Impfkommission empfiehlt seit wenigen Tagen eine Boosterimpfung schon drei Monate nach der Zweitimpfung, dadurch ist die Nachfrage in die Höhe geschnellt.

Impfzentrum wieder geöffnet

Mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat das Impfzen­trum Frankfurt darauf reagiert und kurzfristig personelle Verstärkung über die Feiertage organisiert. „Mit den zusätzlichen Öffnungszeiten über die Feiertage möchten wir auch denjenigen einen Impftermin ermöglichen, die in Alltag und Beruf ansonsten stark eingebunden sind und wenig freie Zeit haben“, sagt Dierk Dallwitz, Geschäftsführer des DRK Frankfurt. „Mein herzlicher Dank geht an alle Mitarbeiter im Impfzentrum und im Gesundheitsamt, die das Angebot mit ihrem großen Engagement erst möglich machen.“ Das Impfzentrum wird am 25., 26. und 31. Dezember von 9 bis 15 Uhr geöffnet sein, am 1. Januar von 12 bis 18 Uhr. Nur an Heiligabend bleibt es geschlossen. Eine Termin­vereinbarung unter frankfurt.de/coronaimpfung wird empfohlen, andernfalls müssen sich Kurzentschlossene auf lange Wartezeiten in der Kälte einstellen. Geimpft wird an diesen Tagen ausschließlich mit dem Impfstoff Spikevax von Moderna. Er wird für alle Personen über 30 Jahren empfohlen, mit Ausnahme von Schwangeren.

Ein Angebot für spontane Impfwillige gibt es auch an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag in der Nähe des Hauptbahnhofs. Im „Latin Palace Changó“ an der Münchner Straße werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen zwischen 9 und 20 Uhr für Passanten angeboten. Organisiert wird die Impfveranstaltung vom Inhaber des Klubs, Ferdinand Hartmann, dem FDP-Fraktionsvorsitzenden im Römer, Yanki Pürsün, und dem stellvertretenden Vorsitzenden der Kommunalen Ausländervertretung, Kerry Reddington.

Über die meisten Sonderimpfaktionen informiert die Stadtverwaltung auf der Website frankfurt.de/sonderimpfaktionen. Dort können Interessenten auch den für die Impfung nötigen Aufklärungsbogen herunterladen, den sie dann bereits ausgefüllt zusammen mit Ausweispapieren zu ihrem Termin mitbringen können.

Impfexpress mit festen Standorten

Zwischen den Jahren ist auch wieder der Impfexpress im Einsatz. Er fährt nicht, sondern steht an festen Orten, um möglichst vielen Passanten eine Spritze anbieten zu können. Je einen Tag ist er am Zoo, am Lokalbahnhof, in Höchst und in Fechenheim zu finden, jeweils von 12 bis 20 Uhr. Auch dort wird wie im Impfzentrum nur Spikevax von Moderna angeboten.

Mit bis zu 1000 Dosen Impfstoff stehen Mediziner am Dienstag, 28. Dezember, im 2. Stock der Lindleystraße 12 im Osthafen bereit. Am DE-CIX-Standort immunisiert das mobile Impfteam von Andreas Müller aus dem Main-Kinzig-Kreis mit Johnson & Johnson, Moderna und Biontech (in begrenzter Menge für Personen zwischen 12 und 29 Jahren). Drei Ärzte sind im Einsatz, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Impfen ist der beste Weg aus der Corona-Pandemie. Als Frankfurter Unternehmen wollen wir unseren Teil dazu beitragen“, sagt Thomas King, CTO von DE-CIX.