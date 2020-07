Multifunktionshalle Frankfurt : Kaiserlei oder Flughafen

Plan A: So könnte eine Multifunktionsarena am Kaiserlei an der Stadtgrenze von Offenbach und Frankfurt aussehen. Bild: Animation Ballcom Digital

Für die Sportmarketing-Agentur Lagardère ist die Ausschreibung richtig dumm gelaufen: Das Unternehmen war in einem Bieterkonsortium angetreten, um sich für den Bau einer Multifunktionsarena am Kaiserlei zu bewerben, und lag im Kampf um den Zuschlag in aussichtsreicher Position. Weil der federführende Partner im Bieterverfahren aber anders als verabredet kein Angebot abgegeben hat, ist Lagardère nun aus dem Rennen.

In einem Brief, der unter anderen an Stadtrat Markus Frank (CDU) adressiert ist, äußert die Geschäftsleitung ihr „Bedauern“, ja ihre „Fassungslosigkeit“ über das Agieren des Partners im Bieterkonsortium. Lagardère habe weiterhin sehr großes Interesse an der Verwirklichung der Multifunktionsarena am Kaiserlei: „Wir sind der Auffassung, dass die beste Chance für die Stadt Frankfurt, in naher Zukunft eine Multifunktionsarena zu erhalten, welche durch einen nachweislich in Deutschland sowie der Region Hessen/Frankfurt am Main erfahrenen Partner wirtschaftlich erfolgreich betrieben und vermarktet werden kann, in weiteren Gesprächen mit Lagardère Sports liegt“, heißt es in dem Schreiben.