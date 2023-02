Ein Ende des Ukrainekriegs ist nicht in Sicht. Über die Chancen für einen Frieden und die Gefahr einer Eskalation spricht die Frankfurter Friedensforscherin Nicole Deitelhoff in der F.A.Z.-Veranstaltungsreihe „Wissenschaft im Dialog“.

Der Kampf geht weiter: ein ukrainischer Soldat an der Front in Vuhledar Ende Februar Bild: AP

Vor einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem tobt der Krieg mit unverminderter Härte. Wird der Konflikt auf dem Schlachtfeld entschieden oder kann Diplomatie doch etwas bewirken? Und wie groß ist das Risiko einer nuklearen Eskalation? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Nicole Deitelhoff. Sie ist Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und hat an der Uni Frankfurt eine Professur für Internationale Beziehungen und Theorien Globaler Ordnungen inne.

Am Donnerstag, 9. März ist Deitelhoff Gast in der Reihe „Wissenschaft im Dialog“, die von der Polytechnischen Gesellschaft, der Historischen Villa Metzler gGmbH und der F.A.Z. veranstaltet wird. Das Gespräch mit F.A.Z.-Redakteur Sascha Zoske beginnt um 19.30 Uhr. Print- und E-Paper-Abonnenten können sich für die Veranstaltung über die F.A.Z.-Vorteilswelt unter diesem Link anmelden.

Mehr zum Thema 1/ 25:22

Eine Teilnahme ist entweder am Ort der Veranstaltung, im Haus am Dom in Frankfurt, oder per Livestream möglich. Alle Interessierten, die bisher kein Abonnement haben, können sich über diesen Link anmelden. Ein Registrierungslink für die Veranstaltung wird dann im Nachgang verschickt.