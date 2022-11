Wissenschaft im Dialog : „Die Cancel Culture ist wirklich ein Problem“

In Deutschland sei die Wissenschaft frei, sagt Elif Özmen. Trotzdem sieht sie Gefahren für den Diskurs, wie sie in der F.A.Z.-Veranstaltung „Wissenschaft im Dialog“ deutlich macht.

Im Academic Freedom Index, der die Freiheit der Wissenschaft anzeige, liege Deutschland auf Rang eins, sagt Elif Özmen. Dasmüsse einmal hervorgehoben werden, meint die Professorin für praktische Philosophie an der Uni Gießen. Im Gespräch der Reihe „Wissenschaft im Dialog“, die von der Polytechnischen Gesellschaft, der Historischen Villa Metzler gGmbH und der F.A.Z.-Vorteilswelt organisiert wird, lässt Özmen aber auch erkennen, dass es Tendenzen im Diskurs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft gibt, die ihr Sorgen bereiten.

Oft wird behauptet, dass es an Hochschulen inzwischen Tabuthemen gebe, mit denen sich ein Forscher besser nicht befasse, und dass eine „Cancel Culture“ es immer schwieriger mache, umstrittene Personen zu Veranstaltungen einzuladen. Im Gespräch mit F.A.Z.-Redakteur Sascha Zoske macht Özmen zunächst einmal deutlich, dass sie selbst sich in ihrer Forschertätigkeit nicht behindert fühle: „Als Wissenschaftlerin unter Wissenschaftlern weiß ich mich frei.“ Für Özmen fehlt es zudem an nachprüfbaren Belegen dafür, dass bestimmte Forschungsvorhaben aus ideologischen Erwägungen und nicht aus Qualitätsgründen abgelehnt werden.

Zeichen für gewachsene Sensibilität

Anders ist es aus Sicht der Philosophin um ihre Freiheit bestellt, wenn sie sich in die Öffentlichkeit begibt. Zu bestimmten Themen, etwa Migration, äußere sie sich dort nicht, weil sie die Anfeindungen fürchte, denen gerade Frauen mit Migrationshintergrund besonders häufig ausgesetzt seien. „Wer hat schon Lust auf einen Shitstorm?“, fragt die Professorin ins Publikum. Ihrer Ansicht nach müssen sich Wissenschaftler nicht auf alle Formate der digitalen Kommunikation einlassen. „Braucht ein Forscher wirklich einen Youtube-Kanal?“

Die Studenten wiederum nimmt Özmen in Schutz. Den Vorwurf, die jungen Menschen seien überempfindlich wie „Schneeflöckchen“ und könnten es deshalb nicht ertragen, in Seminaren anstößige Texte zu lesen, weist sie zurück. Sie sieht in der wachsenden Bereitschaft, Lehrinhalte infrage zu stellen und gegen Wörter wie „Neger“ zu protestieren, ein Zeichen für gewachsene Sensibilität. Das sei zunächst einmal etwas Erfreuliches. Gefährlich werde es, wenn Sensibilität in ständige Gereiztheit umschlage. Es gebe in öffentlichen Diskussionen eine durch die sozialen Medien befeuerte Tendenz, jede Äußerung eines Widersachers im denkbar schlechtesten Sinn auszulegen. „Das Prinzip des Wohlwollens für mein Gegenüber ist verloren gegangen.“

Auf die Frage, ob aus ihrer Sicht eine „Cancel Culture“ existiere, antwortet Özmen: „Ja, und das ist wirklich ein Pro­blem.“ Es gebe eine Tendenz, Personen, die angeblich inakzeptable Meinungen verträten, für nicht diskursfähig zu erklären. Die Philosophin warnt vor dem, was daraus entstehen könnte: „ein Elfenbeinturm, in dem wir sitzen und nur noch mit uns selbst sprechen“. Dabei sei es überhaupt nichts Schlimmes, wenn unterschiedliche Ansichten auch einmal hart aufeinanderprallten: „Dissense sind gut.“

Allerdings gibt es für Özmen Grenzen des Sagbaren. Sie selbst werde sich beispielsweise nicht mit Menschen auf ein Podium setzen, die ihr Bürgerrechte absprächen oder ihr unterstellten, sie sei wegen ihres Migrationshintergrundes nur „Passdeutsche“. Und auch die Forschung agiere nicht in einem wertfreien Raum, sie sei dem Grundgesetz verpflichtet, und auch darüber hinaus dürften Hochschulen sich Regeln geben – etwa Zivilklauseln, in denen festgehalten werde, dass Forschungsprojekte keinen militärischen Zwecken dienen dürften. Nach der vom Kanzler verkündeten „Zeitenwende“ sei es denkbar, solche Festlegungen wieder infrage zu stellen. Das aber müsse gesellschaftlich ausgehandelt werden.