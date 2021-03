Wirtschaftsmetropole Frankfurt : Die ausgebremste Stadt

Jeder wusste an diesem Abend, dass es ein großer Moment war. Doch niemand ahnte, dass genau diese Stunde der Höhe- und Schlusspunkt eines langen Kapitels der Frankfurter Stadtgeschichte sein sollte. Neujahrsempfang am 16. Januar 2020 im Römer, es spricht Christine Lagarde, damals gerade zehn Wochen Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Sie hält eine kluge Rede, sie ist Frankfurt zugetan, die Herzen der Stadtgesellschaft fliegen ihr zu an diesem Abend. Endlich wächst eine Brücke von der kleinen Metropole zu der vornehmsten Institution in ihrer Gemarkung, auf die die Bürger stolz sein können und die im Ostend doch ein so seltsames Eigenleben führt, deren Präsidenten sonst selten zu sehen gewesen waren am Ort.

Manfred Köhler Stellvertretender Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortlicher Redakteur des Wirtschaftsmagazins Metropol. F.A.Z.

Frankfurt, seit einem Jahrzehnt in einem rasanten Aufschwung, mit einen blühenden Kulturleben von internationalem Rang, reich, stolz und selbstbewusst: An diesem Donnerstagabend ist alles im Lot. „Hier bin ich“, ruft Lagarde in den Kaisersaal, lobt die Mischung aus Verwurzelung und Toleranz der Stadt, findet freundliche Worte für ihre Energie. Beglückte Gesichter, tosender Applaus.