„Winterlichter“ im Palmengarten : Faszinierende Lichtkunst

Welches Farben- und Formenspiel gibt es im abendlichen Dunkel des Frankfurter Schaugartens bei den „Winterlichtern“ zu entdecken? Das wird auch in diesem Jahr die Frage sein. Schließlich gehört der Rundgang durch die Lichtinstallationen im Frankfurter Traditionsgarten seit zehn Jahren zum winterlichen Ritual vieler Besucher. „Sehr vieles ist in diesem Jahr neu“, heißt es vonseiten des Palmengartens. Zu den Höhepunkten zähle die Installation „Wolf im Mond“ am Steingarten. Dort ist ein stetig zu- und abnehmender Mond zu sehen, vor dem ein Wolf heult. Dagegen nehmen sich die leuchtenden Schmetterlinge, die zum ersten Mal vor dem neuen Blüten- und Schmetterlingshaus flattern, sehr beschaulich aus. Sie geben Hinweise darauf, was sich in dem tropisch warmen Gewächshaus tummelt.

Es gibt noch ein weiteres heimisches Tier, das die Besucher entzücken dürfte: Ein Hase hockt in einem golden leuchtenden Kornfeld. Nur seine hoch aufgerichteten Ohren lugen hervor. Das einfachste Mittel, dessen sich Wolfgang Flammersfeld, Ideengeber der „Winterlichter“, seit 2012 bedient, ist die Illumination der im Palmengarten vorhandenen Gräser, Sträucher und Bäume. Die Strukturen, Rinden, Äste und Verzweigungen der alten, knorzigen Bäume werden in einer Weise sichtbar, wie dies bei Tageslicht nie möglich wäre. Schon gar nicht in den Sommermonaten, wenn sich alles auf das Grün der Blätter und das Blühen im Park konzentriert.

Installation mit klaren, geometrischen Formen

An anderen Stellen des Palmengartens hat Flammersfeld das Spiel mit den Formen aufgenommen. In der Nähe der Steppenwiese leuchtet eine große Welle, an anderer Stelle gibt es eine Installation mit klaren, geometrischen Formen. Mitunter wirken die Lichtstrahlen auch wie die Saiten einer Harfe, die zwischen den Ästen eines Baumes und dem Boden gespannt sind.

Flammersfeld, der jedes Jahr für die Installation der „Winterlichter“ anreist, hat in diesem Jahr besonders spontan reagiert. Die Freilandgärtner des Palmengartens hatten in diesem Herbst erstmals die Bananenstauden in Rohren für den Winter verpackt. Der Mann des Lichts hat die Konstruktion vor der Direktionsvilla entdeckt und in sein Spektakel integriert. Jetzt werden auch die versteckten Stauden bunt angestrahlt.

Die „Winterlichter“ sind bis zum 8. Januar täglich von 17 bis 21 Uhr zu sehen. Karten gibt es online unter www.frankfurtticket.de im Vorverkauf, Restkarten auch an der Abendkasse.