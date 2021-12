„Winterlichter“ im Palmengarten : Spazieren durch ein Kunstwerk

In buntes Licht getaucht: Nach einem Jahr Pause präsentiert sich der Palmengarten in seinem Jubiläums­jahr nun wieder winterlich erleuchtet. Bild: Frank Rumpenhorst

Im Palmengarten ist es eigentlich am schönsten, wenn die Sonne scheint. Wer aber in diesen Tagen Regen und Kälte trotzt und abends einen Spaziergang durch den Park im Frankfurter Westend unternimmt, der hat auch jetzt in der dunklen Jahreszeit Gelegenheit, sich von hellen Strahlen verzücken zu lassen. Noch bis zum 9. Januar machen rund 600 Scheinwerfer und etwa 300 Objekte den Palmengarten zu einer surrealen Traumlandschaft, in der Besucher „Witziges und Skurriles erleben“ können, wie Wolfgang Flammersfeld sagt. Der Lichtkünstler und seine Mitarbeiter wollen es ermöglichen, „den Alltag mal zu vergessen“, und meint damit auch den Stress, den eine globale Pandemie mit sich bringt. Dafür haben sie zwölf Kilometer Kabel verlegt, Lautsprecher und Laser installiert und, wo es sein musste, sogar ein paar Laternen ausgeschaltet. Ganz ohne Corona-Maßnahmen geht es bei den Winterlichtern trotzdem nicht zu: Wer hier flanieren will, muss sich wegen des Hygienekonzepts vorab unter www.frankfurtticket.de anmelden, es gilt die 2-G-Regelung, Eintrittskarten gibt es nur im Internet. Der Zutritt zu den Winterlichtern ist erst nach den regulären Parköffnungszeiten von 17 Uhr an gestattet und bis 20 Uhr möglich.

Wer das Eintrittsprozedere hinter sich bringt, bekommt einiges zum Staunen. Egal wohin man seinen Kopf dreht, in jedem Winkel des 150 Jahre alten Parks lässt sich etwas entdecken. Gebäude und Bäume strahlen mal in knalligen Regenbogenfarben, mal in zartem Rosa und wirken so surreal und künstlich, dass man sich fühlt, als sei man durch einen Kaninchenbau ins Wunderland gestolpert. Der sogenannte Ginnheimer Spargel, der Fernsehturm, im altbekannten Magenta fügt sich am Horizont hervorragend ins Bild.

Sphärische Klänge und spektakuläre Installationen

Beim Spaziergang durch den Park stößt man auf abstrakte Projektionen, begleitet von sphärischen Klängen. Auf spektakuläre Installationen, wie zum Beispiel am Oktogonbrunnen in der Nähe des Eingangs, wo sich zum Glam-Rock der Band Queen faszinierende Illuminationen auftun. Und man findet kleine Spielereien, wie einen Schwarm summender Bienen mitten im Winter, oder brüllende Dinosaurier zwischen den Büschen.

Bei der Gestaltung hat Flammersfeld auf Nachhaltigkeit geachtet: die Bienen sind aus Kaffeebechern hergestellt, die Dinos werden auf alte Fliegengitter projiziert, und neonfarbene Zöpfe, die aus den Wipfeln der Bäume beim Palmenhaus hängen, sind aus Abluftschläuchen von Trocknern gefertigt. „Im Prinzip ist das Müll, aber das lieben wir ja“, sagt Flammersfeld bei einer Führung durch den Park, denn: „Kaufen kann jeder.“

Seine Lieblingsinstallation findet sich ein wenig versteckt, am Rande des Parks. abstrakte, sich ständig wandelnde Formen werden da auf eine Hauswand zwischen den Bäumen geworfen, kurz dahinter stehen hydrantenartige Objekte, die futuristische Roboterklänge von sich geben.

Besonders ist die Atmosphäre auch am Weiher vor der Grotte, die in pinkem Licht glitzert. In der Nähe des mit leuchtenden Glücksschweinen verzierten Palmenhauses gibt es außerdem einen Wunschbaum. Auch wer beim Flanieren den Alltag bereits vergessen hat, kann hier für eine Hoffnung für das nächste Jahr formulieren, zum Beispiel das Ende der Pandemie.

Weitere Informationen: www.palmengarten.de