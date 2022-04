Schulabschluss in der Pandemie : Ein Abitur, so normal wie nur möglich

Für 20.000 Gymnasiasten in Hessen beginnt am Mittwoch die entscheidende Phase ihrer Schulzeit. Wegen Corona gelten auch für dieses Abitur besondere Regeln.

Für Emil war es eine echte Punktlandung. Kurz vor dem Abitur hatte sich der Frankfurter Schüler noch mit Corona angesteckt. Erst vor einer Woche war sein Test endlich wieder negativ. Gerade noch rechtzeitig, denn an diesem Mittwoch schreibt der Schüler am Lessing-Gymnasium seine erste Abiturklausur. Mit den Prüfungen in Deutsch beginnt in Hessen dann für rund 20.000 Schüler das Landesabitur. Jeden Tag kommen neue Fächer an die Reihe, bis mit den Klausuren in Chemie am 11. Mai die diesjährige Prüfungsphase endet. Auch dann wird Emil wieder dabei sein, denn seine Leistungskurse Deutsch und Chemie markieren den Beginn und das Ende der Prüfungsphase.

Die Schüler, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen, haben seit dem Frühling 2020 nicht in dem Umfang Präsenzunterricht gehabt, wie er eigentlich vorgesehen ist. Die Schüler haben einen Teil der Oberstufe im Lockdown verbracht, allerdings fiel der Distanzunterricht anders als beim letzten Abiturjahrgang diesmal nicht in die entscheidende Phase. Erst die Leistungen in der sogenannten Qualifikationsphase, also im zweiten und dritten Jahr der Oberstufe, zählen für das Abitur. Der meiste Präsenzunterricht entfiel allerdings zuvor im ersten Jahr der Oberstufe, das Einführungsphase genannt wird.

„Keine einfachen Voraussetzungen“

Emil fühlt sich daher auch gut vorbereitet: „Ich habe nicht das Gefühl, allzu viel verpasst zu haben.“ In der Jahrgangsstufe 11 musste er ein halbes Jahr von zu Hause aus lernen, doch nach anfänglichen Schwierigkeiten habe der Onlineunterricht gut funktioniert. In Deutsch sei es ihm allerdings leichter gefallen, eigenständig zu lernen, als in Chemie. Dem 17 Jahre alten Ruben, der am Freitag am Goethe-Gymnasium mit einer Englischklausur in die Abiturphase eintreten wird, erging es ähnlich. „Unsere Schule hat es vergleichsweise gut hingekriegt“, sagt er. Den Lockdown in der Stufe 11 hat aber auch er als „schwere Phase“ erlebt.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) macht darauf aufmerksam, dass der diesjährige Prüfungsjahrgang beinahe die gesamte Oberstufe unter Corona-Bedingungen durchlaufen hat. „Das sind wahrlich keine einfachen Voraussetzungen, denn Abschlussprüfungen sind schon in normalen Zeiten mit einer gehörigen Portion Stress verbunden.“ Wer diese Zeit durchgestanden habe, der habe Großartiges geleistet. „Nun geht es in den Endspurt, und wir haben wie auch im Vorjahr alles dafür getan, dass die Prüfungen auch diesmal wieder für alle fair, einheitlich und qualitativ hochwertig stattfinden können.“

Wie schon im vergangenen Jahr, so gelten auch diesmal wieder beim Abitur besondere Corona-Bedingungen. Die Schulen erhalten auf Empfehlung der Kultusministerkonferenz für jedes Prüfungsfach einen zusätzlichen Aufgabenvorschlag. Die Lehrer dürfen daraus eine Vorauswahl treffen. So soll verhindert werden, dass ausgerechnet ein Thema an die Reihe kommt, das wegen der Pandemie im Unterricht zu kurz gekommen war. Außerdem haben die Schüler etwas mehr Zeit, um ihre Aufgaben zu lösen: Für den Grundkurs gibt es 25 Minuten und für den Leistungskurs eine halbe Stunde Zeitzuschlag. Darüber hinaus müssen die Schüler nicht viel beachten. Selbsttests und Masken sind freiwillig. Wer sich mit Corona infiziert und eine Prüfung versäumt, der kann sie am regulären Nachschreibetermin nachholen.

„Go, Waltraud, go!“

Die Schulen sind vorbereitet. Claudia Wolff, die die Schillerschule in Sachsenhausen leitet, beschreibt die Situation an ihrem Gymnasium als „unaufgeregt und entspannt“, sofern man das im Abitur überhaupt sein könne. „Wir sind krisenerprobt“, sagt sie. Die Schüler, die in diesem Jahr das Abitur ablegen, seien in der Qualifikationsphase nur für kurze Zeit in Distanz unterrichtet worden. Sie hätten das mit Bravour bewältigt, konzentriert und engagiert gelernt. „Das wird kein Jahrgang, über den man sagen muss: Das war ein Corona-Jahrgang. Das wird ein ganz normales Abitur.“ An externer Motivation fehlt es nicht. Vor den Gymnasien hängen wieder liebevoll gestaltete Transparente, auf denen Eltern und Freunde den Abiturienten Mut machen: „Viel Glück, Louise!“ und „Go, Waltraud, go!“.