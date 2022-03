Ukrainer und Russen in Frankfurt : „Ich hoffe sehr, dass Putin auch im eigenen Land gestoppt wird“

Die Ukraine ist immer noch da

„Der erste Schock ist vorbei“, sagt Viktor, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er ist in der Nähe von St. Petersburg geboren, seine Mutter Ukrainerin, sein Vater Russe. Seine Cousins und Cousinen leben mit ihrer Familie in der Ukraine. Er arbeitet in der Energiewirtschaft und verkauft Geräte für Hochspannungswerke. „Alle Militärexperten haben gesagt, dass die Ukraine nach 48 Stunden gefallen ist“, sagt er, „aber die Ukraine ist immer noch da.“

„Ich habe das erste Mal fünf Stunden am Stück geschlafen statt nur zwei.“ Er erlebt Unterstützung von Freunden und Kollegen. „Einer hat mich angerufen und gefragt, was er tun kann“, sagt Viktor. Andere hätten Zimmer angeboten, um Teile seiner ukrainischen Familie unterzubringen. Gleichzeitig versucht Viktor, russische Verwandte zu motivieren, sich von Putin abzuwenden. „Es ist besser, sich selbst in den Arm zu schießen, als zu verbrennen.“