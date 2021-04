Frankfurter Magistrat : Am Tisch mit Feldmann

Mitarbeiter Feldmann: Was hat er in der neuen Koalition zu melden? Bild: Wolfgang Eilmes

In Frankfurt formt sich eine neue Koalition, und der Oberbürgermeister bekommt eine neue Rolle. Zumindest symbolisch, denn er bleibt Vorsitzender des Magistrats, wird sich also auch künftig nicht aufs Tragen der Amtskette beschränken. Aber er wird, so haben es die Grünen bei den Sondierungen mit der SPD vereinbart, nicht mehr der Koalitionsrunde vorsitzen. Wie genau die Zusammenarbeit stattdessen geregelt sein wird, will das Büro des Oberbürgermeisters noch nicht preisgeben. Mike Josef, Chef der Frankfurter SPD, sieht die Vereinbarung jedenfalls entspannt: „Wer wann mit wem an welchem Tisch zusammensitzt, mag eine theoretisch-akademische Debatte sein. Ich finde wichtiger, dass wir gemeinsam die Inhalte wuppen zum Wohl der Stadt.“

Mehrere SPD-Politiker finden das Zeichen der Grünen zu Feldmanns neuer Rolle konsequent, sogar richtig, vor allem angesichts der angespannten Stimmung im vorherigen Dreierbündnis aus CDU, SPD und Grünen. Allen künftigen Koalitionspartnern und auch der neuen Opposition ist aber klar, dass der Oberbürgermeister, der allein über das Recht verfügt, Dezernate zu verteilen, nicht außen vor gelassen werden kann – auch wenn so ein Schritt einem Koalitionsbruch gleichkäme. Ohnehin werde Feldmann „sich nicht geschlagen geben“, meint der Frankfurter CDU-Vorsitzende Jan Schneider. Er spricht aus langer Erfahrung im Magistrat, wenn er hinzufügt: „Ich habe ihn anders erlebt.“