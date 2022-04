Frankfurts Oberbürgermeister : Was Peter Feldmann von „Mr. Siemens“ lernen könnte

So ein Rücktritt fällt schwer. Die Übernahme „politischer Verantwortung“ ist etwas, in das die Betroffenen sich in der Regel hineinquälen müssen. Ein Manager eines Unternehmens fragt sich in solchen Momenten, was das überhaupt sei, diese „politische“ Verantwortung. Bei Heinrich von Pierer, dem ehemaligen Siemens-Chef, der über viele Jahre hinweg gar „Mr. Siemens“ genannt wurde, war das seinerzeit so. Aber er hat sie dann doch übernommen, damals in den Jahren 2007 bis 2010. Erst mit dem Rücktritt vom Aufsichtsratsvorsitz, später mit einem Bußgeldbescheid im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens wegen einer Verletzung der Aufsichtspflicht, den er akzeptierte.

Die Gründe dafür hat er danach in seiner Autobiographie mit dem Titel „Gipfel-Stürme“ und zu jener Zeit auch in einem Gespräch mit der F.A.Z. genannt, auf die heute ein genauerer Blick lohnt. Denn die Stadt Frankfurt wird derzeit von einem Oberbürgermeister repräsentiert, gegenüber dem die Staatsanwaltschaft ebenfalls gravierende Vorwürfe erhebt, gar Anklage erhoben hat – über deren Zulassung nun das Landgericht entscheiden soll.