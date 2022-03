Von Wohnraum bis Kosten : Wie Sie Flüchtlingen aus der Ukraine ein Zuhause bieten

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen möchte?

Kim Maurus Volontärin. Folgen Ich folge Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das Verfahren ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Wer in Frankfurt eine private Unterkunft anbieten will, kann eine E-Mail an wohnraum@frankfurt-hilft.de schicken. Im Auftrag der Stadt koordiniert der Evangelische Verein für Wohnraumhilfe die Vermittlung privater Unterkünfte. Dessen Geschäftsführer Heinz Gonther bittet Frankfurter, die Ukrainer bei sich aufnehmen wollen, allerdings noch um etwas Geduld. Die Kommunen seien derzeit damit befasst, feste Anlaufstellen zu installieren, an denen sich die Flüchtlinge zunächst registrieren sollen. Erst danach könne „in einigen Tagen“ die Vermittlung beginnen. „Das Verfahren ist noch im Unklaren“, sagt Gonther. Außerdem wüssten viele Flüchtlinge noch nicht, ob sie wirklich in Frankfurt bleiben wollen oder doch weiterziehen zu Freunden und Verwandten in einer anderen Stadt oder einem anderen Land. „Da ist viel Bewegung drin.“