Chef der Uni-Klinik Frankfurt : „Wir erwarten Schussverletzungen“

Opfer: Eine bei einem Raketenangriff verletzte Frau in einem Krankenhaus im ukrainischen Mariupol - andere Kriegsverletzte könnten bald auch in Hessen behandelt werden Bild: dpa

Jürgen Graf ist seit 2016 Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor des Uni-Klinikums Frankfurt. Als Facharzt für Innere Medizin, Anästhesiologie und Intensivmedizin hat er mehrere Zusatzqualifikationen, unter anderem in Flugmedizin, Betriebsmedizin und Notfallmedizin.

Herr Graf, die hessischen Krankenhäuser bereiten sich auf die mögliche Aufnahme Kriegsverletzter vor und nutzen dafür den Planstab Stationäre Versorgung, der schon während der Corona-Pandemie eingesetzt wurde. Klingt, als habe sich das Konzept bewährt.

Exakt. Wir haben die vorhandenen Strukturen weiterentwickelt. Ich bin von Professor Ingo Marzi, dem Direktor der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie der Universitätsklinik Frankfurt, am vergangenen Samstag angesprochen worden. Er ist Bundeslandbeauftragter des Traumanetzwerkes der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Während eines Vorstandstreffens wurde überlegt, wie man Kriegsverletztenversorgung in Deutschland organisieren könnte. Professor Marzi hat vorgeschlagen, es über den Planungsstab des Gesundheitsministeriums laufen zu lassen. Ich habe über das Wochenende Kontakt mit dem Ministerium aufgenommen, und wir haben eine Ablauforganisation erarbeitet. Wenn Anfragen über den Bund nach Hessen kommen, können wir schnell über die Experten des Traumanetzwerks feststellen lassen, welche kriegsverletzten Patienten in welchem der Häuser versorgt werden können.