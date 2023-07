Ute Schaich hat Erziehungswissenschaften in Regensburg und Frankfurt studiert. Sie bildete sich zur Gruppentherapeutin weiter und eröffnete eine Praxis als Supervisorin. 2011 wurde sie an der Uni Marburg promoviert. Seit 2016 ist sie Professorin für Pädagogik der frühen Kindheit an der Frankfurt University of Applied Sciences.

Frau Schaich, Sie haben sich mit dem Thema „Gender in Kinderkrippen“ beschäftigt. Man könnte denken: Jetzt nehmen die Gender-Aktivisten schon die Kleinsten ins Visier. Warum haben Sie sich dieses Forschungsfeld ausgesucht?

Dieser Denkart möchte ich entgegenhalten, dass es nicht um Aktivismus, sondern um wissenschaftlichen Fortschritt geht. In der ethnographischen Forschung zu Genderfragen sind Kinder in den ersten drei Lebensjahren bisher wenig berücksichtigt worden. Das kann daran liegen, dass geschlechtsbezogenes Verhalten in dieser Altersgruppe noch nicht so deutlich erkennbar zu sein scheint. Es ist aber davon auszugehen, dass auch schon in dieser Phase geschlechtsbezogene Vorstellungen von Eltern und Fachkräften auf die Kinder einwirken und dass Räume und Materialien in Krippen eine bestimmte Wirkung haben.