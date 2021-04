Forschung zur NS-Pädagogik : „Erziehung nach Auschwitz“ bleibt Thema

Aktualisiert am

Am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität soll auch künftig die Pädagogik des Nationalsozialismus erforscht werden. Das haben Uni-Präsidium und Fachbereich klargestellt, nachdem der Asta seine Sorge um den Fortbestand der „Forschungsstelle NS-Pädagogik“ bekundet hatte. Sie war 2012 von Micha Brumlik und Benjamin Ortmeyer gegründet worden und befasst sich mit der Frage, wie Kinder und Jugendliche im „Dritten Reich“ indoktriniert wurden.

In einer Mitteilung der Studentenvertreter heißt es, der Asta nehme die aktuellen Entwicklungen rund um die Forschungsstelle „mit großer Bestürzung“ zur Kenntnis. Die Zeitverträge zweier wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen seien nicht verlängert worden, und der Umzug der Einrichtung vom Bockenheimer Juridicum in ein Gebäude an der Holzhausenstraße sei wegen statischer Bedenken abgesagt worden: Die mehr als 4000 Bücher und weitere Dokumente umfassende Sammlung der Forschungsstelle ist für die Böden der dortigen Räume offenbar zu schwer.