Leben ohne Führerschein : Männer ohne Lappen

Bernd Eilert fehlte in dem Alter, in dem man Ende der Sechzigerjahre beinahe automatisch den Führerschein machte, schlicht das Geld. Seiner alleinerziehenden Mutter wollte er die Summe auch nicht aufbürden, sodass er die Angelegenheit aus dem Auge verlor und schließlich sein Leben lang führerscheinlos blieb. Als Manko empfunden hat Eilert das nie. Er sagt, er sei ein guter Beifahrer und bemühe sich, die Person hinter dem Steuer bestens zu unterhalten. So­zusagen als Gegenleistung für das Privileg, chauffiert zu werden.

In Frankfurt erreicht der Autor, der mit seiner Frau an der Bleichstraße in der In­nenstadt lebt, zur Kernmannschaft des Satiremagazins „Titanic“ gehört, Bücher schreibt und gemeinsam mit Robert Gernhardt und Pit Knorr die Drehbücher für die Otto-Filme verfasste, fast alle Ziele per Fahrrad. Geht es in die Ferne, nutzt er sein Dauerabo der Bahncard 50, erste Klasse. Und wenn Otto Waalkes vor der Corona-Zeit auf Tournee ging, folgte ihm Eilert im Auto zur Witzkontrolle und Aktualisierung des Programms von Ort zu Ort – am Steuer Ottos Sohn.