Frankfurter Oberbürgermeister : Wie Peter Feldmann nun abgewählt werden könnte

Vieles deutet darauf hin, dass der Stadt Frankfurt ein Abwahlverfahren gegen Oberbürgermeister Peter Feldmann bevorsteht. Das zumindest haben die Stadtverordneten am Donnerstag für die nächste Sitzung am 14. Juli angedroht für den Fall, dass Feldmann der Rücktrittsforderung nicht doch noch nachkommt. Da Feldmann direkt gewählt ist, müssten ihn die Bürger aus dem Amt wählen. Nach der Hessischen Gemeindeordnung wäre das der Fall, wenn sich dafür eine Mehrheit der gültigen Stimmen fände. Diese Mehrheit läge bei mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten. Die Hürde gilt gemeinhin besonders in großen Städten mit üblicherweise sehr geringen Wahlbeteiligungen bei kommunalen Urnengängen als hoch, wurde aber beispielsweise in Duisburg (nach der tödlichen Katastrophe bei der Loveparade im Jahr 2010) bereits erfolgreich bewältigt.

Bei der Oberbürgermeisterwahl 2018 hatte die Beteiligung an der Stichwahl in Frankfurt bei 30,2 Prozent gelegen. Feldmann gewann deutlich mit rund 70 Prozent der Stimmen.

Die Kosten für eine Abwahl werden auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. Feldmann, dessen Amtszeit 2024 regulär endet, könne den Bürgern mit einem freiwilligen Rückzug nicht nur viel organisatorischen Aufwand, sondern auch diese Kosten sparen.

Vorzeitiger Ruhestand wäre günstiger

Deutlich günstiger wäre eine Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand, die der 63 Jahre alte Politiker aber selbst beantragen müsste. Er hätte dann nur mit geringen Abschlägen auf seine Pension zu rechnen. Eine weitere Option wäre es, die Abwahl mit der hessischen Landtagswahl zusammenzulegen.

Mehr zum Thema 1/

Feldmann steht wegen einer Korruptionsanklage der Staatsanwaltschaft in der AWO-Affäre, eines egozentrischen und peinlichen Auftritts beim Europapokal-Empfang der Eintracht und wegen einer sexistischen Äußerung über Flugbegleiterinnen stark unter Druck; selbst seine eigene Partei verlangt den sofortigen Rücktritt. Am Donnerstag betonte er jedoch abermals, an seinem Amt festhalten und sich im Abwahlverfahren dem Votum der Bürger stellen zu wollen.