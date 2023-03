Die Polizei ermittelt derzeit in mehreren Fällen von verdächtigem Ansprechen. In einem Fall sogar wegen versuchter Entführung. Viele Eltern sind alarmiert. Doch wie können sie ihre Kinder schützen?

Das Mädchen ist an jenem Morgen auf dem Weg zur Schule, als das Auto neben ihm hält. Ein Mann steigt aus und spricht die Elfjährige an. Dann, so berichtet die Polizei, versucht er, die Schülerin in sein Auto zu ziehen. Das Mädchen wehrt sich jedoch so stark, dass es sich losreißen und fliehen kann. Der Vorfall ereignete sich vor zwei Wochen mitten in Frankfurt-Sachsenhausen, als viele Menschen unterwegs zur Arbeit waren oder, wie das Mädchen, auf dem Weg zur Schule. Inzwischen ermittelt die Polizei wegen versuchter Entführung. Für die Eltern ein Albtraum.

Die Ermittler gehen außerdem Hinweisen auf weitere mögliche Entführungsversuche nach. Ähnliche Vorfälle berichteten Schüler und Zeugen aus dem Bad Sodener Stadtteil Neuenhain und aus Mörfelden-Walldorf. Zumindest in Frankfurt und in Bad Soden beschrieben die Opfer jeweils ein großes, schwarzes Fahrzeug, das der Täter gefahren habe. Auch die Täterbeschreibungen selbst ähneln sich. In beiden Fällen soll es sich um einen Mann zwischen 25 und 35 Jahren gehandelt haben mit einem schwarzen Vollbart, der schwarz gekleidet gewesen sei.