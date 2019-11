Küchenhilfe : So schmecken edle Steinpilze besonders fein

Aktualisiert am

So schmecken edle Steinpilze besonders fein

Wegen seines festen Fleisches und seines intensiven Geschmacks ist er einer der begehrtesten Pilze überhaupt, und in diesem Jahr gibt es ihn in Hülle und Fülle: den Steinpilz. Vor allem auf den Wochenmärkten ist der Dickröhrling mit seinem braunen Hut und den weißen bis olivgrünen Poren dieser Tage in ungewöhnlich großen Mengen im Angebot – und es wäre ein kulinarischer Frevel, diese günstige Gelegenheit ungenutzt verstreichen zu lassen.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Für eine schlichte, aber unvergleichlich aromatische Steinpilz-Bruschetta braucht man vier dicke Scheiben Bauernbrot und vier kleine Pilze. Diese in dünne Scheiben schneiden und mit Olivenöl, ein wenig Zitronensaft, gehackter Petersilie, Salz und Pfeffer in einer Schüssel vermischen und kurz ziehen lassen. Das Brot toasten, mit einer Knoblauchzehe einreiben, mit den Pilzscheiben belegen und dazu einen guten Weißburgunder öffnen. Ebenso einfach: gebratene Steinpilze mit Pesto.