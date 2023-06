Aktualisiert am

Fünf Jahre her: Die Mannschaft präsentiert den DFB-Pokal 2018 auf dem Frankfurter Römer Bild: REUTERS

Fünfmal hat es schon geklappt, am Samstag kann die Eintracht das nächste Kapitel der DFB-Pokal-Historie schreiben. Der Blick auf frühere Jahre zeigt, was dann auf Frankfurt zukommt - und wie man den Pokal beim Feiern am besten hält.