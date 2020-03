Aktualisiert am

Ein Amt am Limit

Gesundheitsamt Frankfurt : Ein Amt am Limit

Im Gesundheitsamt stehen die Telefone seit Wochen nicht still. Um die Bürger zu beraten, Infizierte und ihre Kontaktpersonen zu ermitteln und die Krankenhäuser zu unterstützen, wären noch mehr Mitarbeiter nötig.

Im Gesundheitsamt stehen die Telefone seit Wochen nicht still. Bild: Lukas Kreibig

Die Vielzahl von Entscheidungen und Aufgaben, die wegen der Corona-Pandemie derzeit anfallen, scheinen das Frankfurter Gesundheitsamt zu überfordern. Nach Auskunft von Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Die Grünen) hat sich am 13. März der Verwaltungsstab konstituiert, um das eigentlich „nach Infektionsschutzgesetz allein zuständige Gesundheitsamt“ zu unterstützen. Während in Krankenhäusern noch die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) so genannte „Ruhe vor dem Sturm“ herrscht, ist das Gesundheitsamt schon mitten drin im Strudel der Ereignisse.

So meldeten die Krankenhäuser in dieser Woche nach und nach, sie hätten ihre Häuser umstrukturiert und seien für die Aufnahme der ersten schwerkranken Coronapatienten bereit. Aus dem Gesundheitsamt erhält man dagegen auch auf Nachfrage keinerlei Auskünfte zur Lage, zu notwendigen Entscheidungen, anfallenden Aufgaben und Schwierigkeiten. Zu stark sind die Mitarbeiter, allen voran die Infektiologen, mit Recherchen, Telefongesprächen, Besprechungen und Krisensitzungen belastet, schließlich ist der Leiter des Gesundheitsamts ständiges Mitglied im Verwaltungsstab der Stadt und steht auch dem Hessischen Sozialministerium Rede und Antwort. Erschwerend kommt hinzu, dass seit vergangener Woche ein wichtiger Mitarbeiter infiziert ist, und zunächst unklar war, ob das Führungsteam sich selbst unter Quarantäne stellen muss. Deshalb konnten die Mitarbeiter zunächst an einigen städtischen Sitzungen nicht teilnehmen. Wegen der Systemrelevanz reichten verschärfte Hygienevorschriften.