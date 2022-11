Aus China nach Hessen : Studieren und sonst nichts

Gast an der Goethe-Uni: Andrew Tsang redet offen, will sein Gesicht aber lieber nicht zeigen. Bild: Michael Braunschädel

Die Klimaanlage ist für Wenwen Chen auch im Winter nützlich. Es gibt keine Heizung im Haus ihrer Familie im Jangtse-Delta. Die Temperatur sinkt in der kalten Jahreszeit auf null Grad, drinnen wie draußen. Wenn sie zu Hause ist, schaltet sie die Klimaanlage an, dann wird es etwas wärmer. „Natürlich wäre es gut, eine Heizung zu haben“, sagt Chen. „Aber die Heizkosten wären sehr hoch.“ Während die Regierung in Deutschland Energiepreisbremsen und Entlastungspakete beschließt, hält Chen den Kampf gegen die Kälte in China nicht für eine politische Aufgabe. „Ich glaube, das mit der Heizung ist eine private Sache. Es ist nicht so kalt, dass Menschen auf der Straße sterben.“

Die Neunundzwanzigjährige lebt seit 2014 in Deutschland, sie unterhält sich dennoch auf Englisch. Wenn es um Politik geht, wird sie vorsichtig. Chen heißt in Wirklichkeit anders, aber ihr Name soll nicht veröffentlicht werden. Sie schreibt ihre Doktorarbeit in einem wirtschaftswissenschaftlichen Fach; auch ihre Hochschule möchte sie nicht genannt sehen.