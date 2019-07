FAZ Plus Artikel Bombenfund in Frankfurt :

FAZ Plus Artikel Bombenfund in Frankfurt : Geschichten aus der Evakuierungszone

Am Sonntag soll im Frankfurter Ostend eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Was bedeutet das für die mehr als 16.000 Bewohner, die deswegen ihre Häuser verlassen müssen?

Nina Schmidt und ihr Mann Marcus schieben den roten Kinderwagen mit Töchterchen Maya entlang der Demarkationslinie. Das hört sich dramatischer an, als es ist: Nüchtern betrachtet spaziert die junge Familie nur an der südöstlichen Außenmauer des Zoos entlang. Doch am Sonntag, wenn im Ostend die Weltkriegsbombe entschärft wird, dann verläuft genau hier, entlang der Rhönstraße, die Grenze der Evakuierungszone. Das heißt: Die Affen, deren Kreischen über die Zoomauer schallt, dürfen in ihrem Gehege bleiben, die Menschen dagegen, die auf der anderen Seite der Rhönstraße wohnen, müssen das Viertel verlassen. Genauso wie weitere mehr als 16.000 Frankfurter in großen Teilen des Ostends und im nordöstlichen Zipfel von Sachsenhausen.

Die Schmidts haben Glück. Sie wohnen jenseits der Habsburgerallee im Parlamentsviertel und somit außerhalb der Räumungszone. Betroffen sind sie aber trotzdem. Eigentlich hätten sie am Sonntag mit der U-Bahn in ihren Garten fahren wollen, sagt Marcus Schmidt. Das ist aber nicht möglich, weil die Bus- und Bahnverbindungen, die durch die Zone verlaufen, um 8 Uhr eingestellt werden. Wer in der Zone wohnt, muss sie aus Sicherheitsgründen zu dieser Zeit verlassen haben. Um spätestens 18 Uhr soll die Fliegerbombe dann entschärft sein, über Radio und Internet sollen die Bewohner erfahren, dass sie zurückkehren können.