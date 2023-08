Aktualisiert am

Achtlos abgestellt: Dem Architekten waren gerade Linien ganz offensichtlich wichtig, den Roller-Mietern die Ordnung egal. Bild: Laila Sieber

Von September an dürfen in Paris keine E-Scooter zum Verleihen mehr angeboten werden. Auch in deutschen Städten wie Frankfurt wird darüber diskutiert. Die Anbieter der E-Roller sehen ihr Geschäft bedroht.