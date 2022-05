West-Ham-Fans in Frankfurt : „Bobby Moore“ findet es „lovely“

Tausende Fans von West Ham United haben schon vor dem Halbfinal-Spiel in der Europa League bei Eintracht in der Stadt gefeiert. Sie blieben friedlich. Einige Frankfurter wurden derweil gewalttätig.

Fest in Londoner Hand: Fans von West Ham United feiern am Donnerstagnachmittag fröhlich und friedlich auf dem Römerberg. Bild: Ilkay Karakurt

Am Nachmittag um halb drei wird der Römerberg zum Stadion. Rundherum stehen sie, die Fans von West Ham United, singend, grölend, nicht das erste Bier des Tages in der Hand. Und in der Mitte fliegen Fußbälle hin und her. Jeder, der will, darf mitkicken. Keine sechs Stunden ist es da noch hin, bis sich entscheidet, ob ihr Klub ins Europa-League-Finale einziehen wird oder eben die Eintracht. „Frankfurt ist hart zu knacken“, sagt Sean, der mit Freunden aus London angereist ist. Fan sei er „quasi schon von Geburt an“. Auch sein Vater und sein Onkel seien treue Anhänger des Londoner Klubs. „Da hat man gar keine andere Wahl.“ Tickets hat er für die Partie am Abend nicht. Er wird sich das Spiel später in einem der Pubs ansehen. „Allein hier zu sein ist für uns die größte Unterstützung, die wir geben können“, sagt er. Und Frankfurt sei einfach „lovely“.

Auch Bob ist dabei. Er hat einen kleinen Stand aufgebaut und verkauft Fan-Schals mit dem eingestickten Datum des Halbfinals drauf. Daneben liegen Stoffhüte in der Klubfarbe Weinrot, bestickt mit: „West Ham are massive“ („West Ham ist krass“). Er reise immer mit, sagt Bob. „Und dieses Spiel wird sicher besonders.“ Die Chancen für seinen Verein schätzt er „fifty-fifty“. Man müsse hoffen. „Glück gehört dazu.“

Fünf „Bobby Moores“

Das gilt gleichermaßen für die Anhänger der Eintracht. Aber von ihnen sieht man in der Frankfurter Innenstadt an diesem Nachmittag noch nichts. Dafür umso mehr in der vorangegangenen Nacht. Unter anderem hätten sie einen Pub hinter der Börse aufgesucht und dort britische Fußball-Fans attackiert, berichtet die Polizei am nächsten Morgen. Über Twitter wird ein Video der Attacke verbreitet. Jemand schreibt, das sei „erbärmlich“. Noch schlimmer ist ein Übergriff an der Schulstraße auf britische Gäste. Bei den Tätern spricht die Polizei schon nicht mehr von „Eintracht-Fans“, sondern von Gewalttätern, „die augenscheinlich Anhänger der Eintracht sind“. Aus der Gruppe heraus haben sie zwei Briten angegriffen und durch Schläge und Tritte so schwer verletzt, dass diese das Bewusstsein verloren. Sie wurden unmittelbar in ein Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge sagte später, eines der Opfer habe „keine Zähne mehr im Mund gehabt“. Man habe sie ihm „herausgeprügelt“.

Die fünf „Bobby Moores“ haben davon gehört, wollen sich dadurch aber nicht ihren positiven Eindruck von Frankfurt zerstören lassen. Sie stehen in ihren Trikots mit der Rückennummer 6 der größten Klubikone vor dem „O’Reillys“ gegenüber vom Hauptbahnhof und stoßen mit Beck’s, Warsteiner und Krombacher an, „weil deutsches Bier besser ist als englisches“. Sonny Fitzgerald, einer der „6er“, fühlt sich in Frankfurt „sehr wohl“. Er ist mit insgesamt zehn Freunden angereist, von denen hat aber nur einer eine Eintrittskarte für das Spiel. Seine Kumpel und er unternehmen auch erst gar keine Bemühungen, auf dem Schwarzmarkt noch ein Ticket zu bekommen.

„Wir wollen einfach mit den anderen ,Hammers‘ Spaß haben“, sagt er. Von der Stadt hat er, seit er am Dienstag gegen Mittag aus Wales eingeflogen ist, allerdings nicht viel gesehen. Mit seinen Kumpeln habe er sich nur zwischen Hotel am Hauptbahnhof und dem gut 200 Meter entfernten „O’Reillys“ bewegt. Auf „Sightseeing“ wollen sie sich am Freitagvormittag bis zum Abflug begeben. Im Augenblick ist ihnen schon der einen Kilometer entfernte Römerberg zu weit, die Geschehnisse dort verfolgen sie nur über ihre Social-Media-Accounts. „Ganz schön was los“, sagt Oliver Bolland und schnappt sich noch ein Bier.

Am Römerberg geht derweil eine Glasscheibe an einem der Fenster der Rathausfassade zu Bruch, weil ein Ball dagegen geflogen ist. Mutwillig ist es nicht passiert, sondern im Rausch des Spiels. Der Schütze wird dennoch von der Polizei vernommen. Die Beamten, die auch vom Balkon des Kaisersaals aus die Lage beobachten, lassen den friedlichen Kick dennoch weiter zu. Bryan Rodgers findet das „fantastic“. „Solch einen Kick habe ich noch nicht gesehen“, sagt der 63 Jahre alte Fan. Und er hat schon viel gesehen, in der laufenden Europa-League-Saison war er bei allen Spielen dabei. In Sevilla hat er schon mal Bekanntschaft gemacht mit Eintracht-Anhängern. Von den Gewaltexzessen hat er nur von anderen „Hammers“ gehört.

Er sagt, dass solche Angriffe immer wieder geschähen, da englische Fans von früher eben den schlechten Ruf hätten. Mittlerweile gebe es aber unter den Hammers-Fans keine organisierte Hooliganszene mehr. Er sei sich deshalb sicher, dass die Hammers-Anhänger keine Schuld an der Randale treffe. Das bestätigt auch ein Insider der Frankfurter Fanszene. Gewissermaßen legitimierten die Gewalttäter aus der eigenen Szene ihre Angriffe mit der Vergangenheit der englischen Fanszenen. Tatsächlich aber gebe es gar keine Gegner mehr auf englischer Seite. Verabredungen zu Schlägereien, wie sie in der deutschen Hooliganszene noch immer üblich seien, halte er deshalb für unwahrscheinlich.

„Einfach Spaß haben“

Benn Smith, einer der „Bobby Moores“ am „O’Reilly“, ist es ein Anliegen, trotz der hässlichen Zwischenfälle die Frankfurter Fanszene über den grünen Klee zu loben. „Was die in der vergangenen Woche in London und in unserem Stadion abgezogen haben, das war einmalig. So etwas gab es noch nie von irgendwelchen Fans in Europa“, sagt er anerkennend. Die Fans aus England, Frauenanteil im sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich, hinterlassen derweil auch einen positiven Eindruck. Die Gastronomen am Römer klagen nicht. Und auch der Taxifahrer Ahmed Raschid, der vom Flughafen immer wieder Fuhren mit Fans in die Stadt gebracht hat, weiß nur von „höflichen Menschen“ zu berichten.

Das untermauern die „Hammers“, als ein frisch vermähltes Hochzeitspaar aus dem Römer tritt. Es wird wild bejubelt, als es über den Platz schreitet. Die Braut muss lachen. Mit so einem Empfang rechnet man nicht, wenn man sein Aufgebot bestellt.