Kampagne #weitergeben : Energiepauschale an Bedürftige weiterreichen

Energiepauschale an Bedürftige weiterreichen

Wer auf seine Energiepauschale nicht angewiesen ist, kann das Geld an Bedürftige spenden. Frankfurt hat dafür die Kampagne #weitergeben gestartet. Ein Fonds ist als Überbrückung bis zu Entlastungen des Bundes gedacht.

Dreihundert Euro – ist das viel Geld oder wenig? Es kommt ganz auf die Lebensverhältnisse an: Viele Normal- und Ge­ringverdiener, denen die Inflation und die steigenden Energiekosten Sorgen bereiten, haben sich über die Energiepauschale der Bundesregierung gefreut, die den meisten Arbeitnehmern im September mit der Gehaltsabrechnung ausgezahlt wurde. Andere hingegen, die keine Geldsorgen plagen, sind nicht auf diese Zuwendung angewiesen. Die Sozial­dezernentin Elke Voitl (Die Grünen) ge­hört dazu: Sie will ihre Energiepauschale darum für Menschen spenden, die dringender darauf angewiesen sind.

Voitl hofft, dass viele Frankfurter in einer ähnlichen Lage sind. Sie sehen die Not der anderen und wollen solidarisch sein. Voitl berichtet, dass sie schon häu­figer danach gefragt worden sei, wie man diese Energiepauschale sinnvoll weiterreichen könne. Deshalb hat die Stadt nun eine Kampagne ins Leben gerufen. Unter dem Stichwort „#weitergeben“ werden jene Frankfurter, die auf das Energiegeld nicht oder nur zum Teil angewiesen sind, zur Spende aufgerufen.

Überbrückung bis zu Entlastungen des Bundes

Die Stadt hat einen Spendenfonds eingerichtet, auf dem Beträge in jeder Höhe willkommen sind. Unterstützt wird die Kampagne von der Liga der Freien Wohlfahrtspflege und der Mainova. In einem ersten Schritt sollen mit den Spenden kostenlose Essensangebote für Kinder, Ju­gendliche, Senioren und andere Menschen finanziert werden, die wegen der In­flation in eine prekäre Lage geraten sind. Anlaufstellen, die wie Familienzentren, Seniorencafés, Kinder- und Ju­gendhäuser auch Mahlzeiten anbieten, sollen aus dem Spendenfonds unterstützt werden.

Denn dort häufen sich Fälle, von denen Jugend- und Sozialamtsleiterin Nanine Delmas berichtet: Immer häu­figer komme es vor, dass hungrige Besucher, die offensichtlich zu wenig Geld für Nahrungsmittel haben, sich in den Einrichtungen satt essen. Mithilfe der Spenden kann beispielsweise der Eigenanteil zu den Mahlzeiten entfallen. Manche Einrichtungen, in denen es bisher nur einen Kaffee und Gebäck gab, könnten ein vollwertiges Frühstück anbieten. „Wir müssen dafür keine neuen Strukturen schaffen, sondern weiten unser Angebot in bestehenden, bereits bekannten Einrichtungen aus“, meint Delmas.

„Zu uns kommen immer mehr Menschen in die Beratung, bei denen das Geld nicht mehr bis zum Monatsende reicht“, berichtet Delmas. Voitl will mit dem neuen Angebot auch Menschen er­reichen, die bisher noch nicht auf Hilfeleistungen angewiesen waren. „Wir wollen zu Menschen in Kontakt treten, die bisher noch nicht unsere Klientel sind“, sagt Voitl. Denn nur, wenn sie das Schamgefühl überwinden und Hilfe auch in Anspruch nehmen, könne man sie zielgerichtet weiter unterstützen, beispielsweise bei der Schuldnerberatung. Der Fonds sei zudem als Überbrückung ge­dacht, bis Entlastungen des Bundes wie die Gaspreisbremse, die im März 2023 kommen soll, wirksam werden.

Die Stadt will mit Plakaten und Werbung in Bussen und Bahnen sowie in den sozialen Medien auf die Kampagne aufmerksam machen. Auf der Internetseite weitergeben-frankfurt.de gibt es weitere In­formationen zur Kampagne und zum Spendenkonto.