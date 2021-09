Sichere Bleibe auf Zeit : Die Kinder aus dem Frauenhaus

Der Junge musste erst einmal verstehen, dass es nicht seine Aufgabe war, die Mutter jeden Tag daran zu erinnern, dem Vater sein Bier herauszustellen. Der Vater war jetzt nicht mehr da, jedenfalls nicht an diesem neuen Ort, an dem der Junge seit Kurzem mit der Mutter wohnte. Um sie hatte er sich immer gesorgt, das hörte auch jetzt nicht auf. In dem neuen Haus lebten noch andere Frauen und Kinder. Außerdem gab es Frauen, die dort arbeiteten. Eine erklärte ihm, dass er nicht die ganze Verantwortung tragen müsse: „Dein Job ist Schule, und Mama hat eine Ansprechpartnerin.“

Im Frauenhaus müssen viele Kinder erst lernen, dass sie Kind sein dürfen. Davon berichtet Marjana Mohr, die auch die Geschichte von dem Jungen und dem Bier erzählt. Die Pädagogin und ihre Kollegin, die Sozialarbeiterin Hilke Droege-Kempf, haben ins Frankfurter autonome Frauenhaus eingeladen, weil sie über die Kinder dort sprechen wollen. Die sind, davon sind die beiden Fachfrauen überzeugt, auch an dem geheimen Ort nicht genug geschützt. Vor den Vätern, die den Müttern Gewalt angetan haben. Droege-Kempf sagt: „Die Not der Kinder wird nicht genug gesehen.“

Viele Mütter haben eine Migrationsgeschichte

In Frankfurt gibt es drei Frauenhäuser, zwei städtische und das autonome des Vereins Frauen helfen Frauen. Nach eigenen Angaben ist es das größte in Hessen. Wo genau in der Stadt es liegt, dürfen nur wenige wissen, damit die Frauen geschützt sind. Von den 60 Plätzen ist ungefähr die Hälfte mit Kindern belegt. Die meisten sind drei bis fünf Jahre alt, andere gehen schon zur Grundschule, wieder andere sind Babys. Viele Mütter haben eine Migrationsgeschichte, einige sind von Gewalt betroffen, die mit vermeintlicher Ehre zu tun hat. Der Bildungsgrad der Bewohnerinnen ist im Vergleich zu dem der Hilfesuchenden in der Beratungsstelle des Vereins niedriger. Die von ihrem Mann verprügelte Akademikerin zieht, pauschal gesagt, eher zu einer Freundin als ins Frauenhaus.

In dessen Räumen kommen Frauen und Kinder aus der gesamten Bundesrepublik unter. Falls es zu gefährlich erscheint, dass eine Betroffene an ihrem Wohnort bleibt, suchen die untereinander vernetzten autonomen Frauenhäuser eine Bleibe fernab vom Gewalttäter. Wenn eine Frau ins Frauenhaus zieht, ist ein Sperrvermerk im Melderegister möglich, um die Adresse geheim zu halten. Ist die Frau Mutter, kann die Geheimhaltung aber in Gefahr geraten, wenn der Vater beantragt, sein Kind zu sehen, wie Droege-Kempf und Mohr berichten. Denn in den meisten Fällen werde das Sorge- und Umgangsrecht am Wohnort der Frau verhandelt – bei Frauen im Frankfurter Frauenhaus also in Frankfurt.

Beide Elternteile haben Recht auf Umgang

Die Reform des Kindschaftsrechts habe 1998 vor allem die Väter gestärkt. Solange das Kindeswohl nicht gefährdet ist, haben beide Elternteile Recht auf Umgang. Im Frauenhaus verweisen sie aber auf den erheblichen Unterschied zwischen normalen Scheidungsfällen und Fällen mit häuslicher Gewalt.