Sperrungen aufgehoben : Weltkriegsbombe in Frankfurter Industriegebiet entschärft

In Frankfurt ist in der Nacht zu Mittwoch eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Mit 50 Kilogramm war der Blindgänger zwar ein kleines Exemplar – dennoch ging von dem Sprengkörper eine nicht unerhebliche Gefahr aus.

Im Industriegebiet Fechenheim ist in der Nacht zu Mittwoch eine 50 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Blindgänger amerikanischer Bauart am frühen Abend bei Abbrucharbeiten an der Carl-Benz-Straße entdeckt. Die Einsatzkräfte sperrten den Fundort in einem Radius von 250 Metern ab. Anwohner wurden gebeten, unverzüglich ihre Häuser zu verlassen.

„Aufgrund von Bauart und Zustand der Bombe mussten die Sicherheitsbehörden schnell reagieren“, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch die Hanauer Landstraße wurde gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Nur wenige Anwohner betroffen

Da das Gebiet an der Carl-Benz-Straße kaum bewohnt ist, waren nur wenige Anwohner betroffen. Die Polizei sprach von einem niedrigen zweistelligen Bereich. Die Evakuierung ging dementsprechend schnell. Dennoch fuhr die Polizei das gesamte Gebiet mehrfach ab, um sicherzugehen, dass sich tatsächlich niemand mehr in der Nähe der Fundstelle aufhält.

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) hatte eine Betreuungsstelle eingerichtet. Anwohner konnten sich am McDonalds in der Hanauer Landstraße 334 in einem eigens bereit gestellten Bus aufhalten, solange die Entschärfung andauerte.

Die begann zunächst mit einer Verzögerung von etwa einer Stunde, da die Absperrungen doch aufwändiger waren als zunächst gedacht. Gegen Mitternacht begannen die Entschärfer schließlich mit ihrer Arbeit. Gegen 0.45 Uhr kam die Meldung, dass der Sprengkörper entschärft sei.

Die Frankfurter Feuerwehr informierte über ihren Twitter Account und verwies auf die Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dort war auch eine Karte zu sehen mit dem Bereich, der gesperrt worden ist. Zudem waren Handlungsempfehlungen aufgeführt. So sollte der Gefahrenbereich weiträumig gemieden werden.