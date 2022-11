Welt-Aids-Tag : Kondome verteilen reicht nicht

Es gibt nichts Schlimmeres als Unwissenheit“, sagt Carsten Gehrig von der Aids-Hilfe Frankfurt. Damit erklärt der Fachbereichsleiter für Psychosoziales und Prävention schon im ersten Satz, wieso HIV-Neuinfektionen auch heute noch, mehr als 40 Jahre nachdem die Krankheit zum ersten Mal bei einem Menschen aufgetreten ist, immer wieder gemeldet werden. Das liege zum einen an der Unwissenheit einiger weniger, die das Virus in sich tragen, ohne es zu ahnen. Zum anderen an der Unwissenheit vieler, die nicht ausreichend über Infektionswege oder Präventionsmöglichkeiten Bescheid wissen. Manchmal treffen laut Gehrig auch beide Fälle auf die Menschen zu. Dagegen helfe nur aktive Aufklärungsarbeit, sagt er. Einer Aufgabe, der sich die Aids-Hilfe Frankfurt seit ihrer Gründung 1985 verschrieben hat. Seitdem hat sich einiges getan. Mittlerweile ist Aids als Teil schwuler Gegenwart in der Normalität angekommen. Aber die Grenzen sind aufgeweicht, das sexuelle Leben in der Gesellschaft hat sich verändert.

Anna-Louisa Schönfeld Redakteurin für Social Media. Folgen Ich folge

Im vergangenen Jahr war in Großbritannien erstmals die Gruppe der Heterosexuellen am stärksten von einer HIV-Neuinfektion betroffen. Auch in Deutschland nehmen die Ansteckungen unter Betroffenen zu, die nicht zu der bekannten Risikogruppe „MSM“ gehören. Die Abkürzung MSM steht für „Männer, die Sex mit Männern haben“. Eine Verschiebung, die sich auch in einer Neuausrichtung der Aufklärungsarbeit erkennbar macht: Zielten in den Achtziger- und Neunzigerjahren die HIV-Schutzmaßnahmen vor allem auf Homosexuelle ab, weitet die Aids-Hilfe nun ihren Präventionsauftrag weit über die „klassische Risikogruppe“ aus.

Verbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten

Einen Grund für diese Entwicklung sieht Gehrig darin, dass auch in heterosexuellen Kontexten wechselnde Geschlechtspartner durch Dating-Apps beliebter und zugänglicher werden. Doch sei der flüchtige Sex nicht das Problem. Gerade bei Heterosexuellen beschleunige die Unaufgeklärtheit eine weitere Verbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten. „Immer wieder beobachten wir, dass viele Heterosexuelle vermeintlich naiv mit flüchtigem Sex umgehen. Sie denken, Aids könne sie nicht betreffen“, stellt Gehrig fest, der seit acht Jahren bei der Aids-Hilfe arbeitet. Jeder sexuell aktive Mensch kann sich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit und damit auch mit HIV infizieren. „Man kann sich nicht von dieser Krankheit freisprechen, nur weil man heterosexuell ist“, mahnt Gehrig.

Es scheint so, als habe die tödliche Krankheit ihren Schrecken verloren. Zwar ermöglicht die regelmäßige Einnahme von Medikamenten Betroffenen mittlerweile, ohne gravierende Einschränkungen mit dem Virus zu leben. Erfolgt jedoch keine Therapie, kann eine ausgebrochene Infektion noch immer das Immunsystem schwer schädigen und zum Tod führen.

Eine Tatsache, die heutzutage weitestgehend aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden zu sein scheint, wie Gehrig beobachtet. Umso schwieriger sei es, in der aktiven Aufklärungsarbeit neue Zugänge zu finden. Schon „Ende der Neunziger konnten die Leute das mit den Kondomen nicht mehr hören“, meint er. Auch wenn das Kondom vor allem bei unwissentlicher Übertragung weiterhin den Grundpfeiler im Schutz gegen HIV und weitere sexuell übertragbare Infektionen darstellt, gibt es dank des medizinischen Fortschritts heutzutage weitere Möglichkeiten, sich gegen das Virus zu schützen.