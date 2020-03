Aktualisiert am

Immobilienmarkt in Frankfurt : Mieter und Käufer zögern

Wacklige Aussichten: Noch wird gebaut, neue Projekte werden aber vorerst kaum in Angriff genommen. Bild: dpa

Das nennt man wohl Wunschdenken: Einige Maklerhäuser erwarten, dass der Immobilienmarkt von der Corona-Krise profitieren wird. Denn angesichts starker Verluste an der Börse wachse das Interesse an den „Sachwerten“. Sprich: Wer viel Geld mit Aktiengeschäften verloren hat, investiert sein Vermögen künftig lieber in Immobilien.

Aber stimmt das wirklich? Der Projektentwickler Oliver Barth, der früher selbst lange im Maklergeschäft tätig war, hat seinen Grundoptimismus zwar nicht verloren. Auf lange Sicht könne der deutsche Markt durchaus profitieren, meint er. Aber Barth erwartet, dass die Nachfrage nach Mietflächen und Gewerbeimmobilien zumindest vorübergehend stark nachlassen wird. „Kurzfristig werden viele extrem zurückhaltend agieren“, sagt er.

Viele Unternehmen, die eigentlich einen Umzug planten, scheuen nun das Risiko. Mietverträge werden in Corona-Zeiten eher verlängert als gekündigt. Und auch im Handel mit ganzen Immobilien wie Bürohäusern, Einkaufszentren und Hotels stellen sich Fachleute auf eine Flaute ein. Die wichtige Immobilienmesse Mipim in Cannes, auf der sonst viele solcher Transaktionen auch für Frankfurt vorbereitet werden, wurde in diesem Frühjahr abgesagt. „Der gewerbliche Immobilienmarkt findet derzeit so gut wie gar nicht statt“, meint Barth. Es würden noch einige Projekte abgewickelt. Aber neue kommen nicht hinzu. „Ich gehe fest davon aus, dass die Transaktionszahlen zurückgehen werden“, sagt er.

Zu den Leidtragenden gehören besonders Maklerhäuser, die von der Vermittlung von Immobilien leben, und Projektentwickler, die ihre Häuser noch nicht vermietet haben. Zumal es schwierig werden könnte, die Bürohäuser unter den gegebenen Umständen pünktlich fertig zu stellen. Auch die Erfahrungen mit dem Homeoffice dürften einige Unternehmen dazu veranlassen, den Bedarf an Mietfläche noch einmal zu überprüfen. Barth beurteilt die Arbeitseffizienz am heimischen Schreibtisch allerdings skeptisch. „Nur wenige können zuhause die gleiche Leistung bringen wie im Büro. Der Antrieb fehlt“, meint er. Und schon heute steht in vielen Büroetagen nicht für jeden Mitarbeiter ein eigener Schreibtisch zur Verfügung.

Unklar ist, wie sich die Corona-Krise auf den Wohnimmobilienmarkt auswirken wird. Die Nachfrage nach Wohnraum ist in Frankfurt derart hoch, dass die Preise wahrscheinlich auf einem hohen Niveau bleiben werden. Mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verbands freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen berichten laut einer Mitteilung jedoch, dass die Nachfrage bundesweit gesunken sei, besonders nach Eigentumswohnungen.

Steigt die Nachfrage an Immobilien in unruhigen Zeiten?

Hinzu kommt, dass die Zinsen für Baukredite gestiegen sind, wie das Unternehmen Interhyp berichtet. Das dürfte die Finanzierung für Privatleute erschweren, zumal einzelne Banken die Kriterien für eine Kreditzusage anheben wollen, wie es aus Bankenkreisen heißt. Das Maklerhaus Colliers erwartet dennoch, dass Wohnimmobilien „stabil aus der Corona-Krise hervorgehen“ werden, da sie als „sicherer Hafen“ gelten, wie Abteilungsleiter Felix von Saucken sagt. Besonders Familienunternehmen investierten ihr Geld in Wohnimmobilien. „Je größer die Unruhe in der Bevölkerung wird, umso größer wird deswegen auch die Nachfrage“, prophezeit er.

Wahrscheinlich dürften die Preise insbesondere im Luxussegment aber durch die Corona-Krise nachlassen. Zumal auch die Kapitalanleger aus dem Ausland, die ihr Geld in Hochhauswohnungen parken, zumindest vorübergehend ausfallen dürften. „Das sehr hochpreisige Segment wird sicherlich stärker hinterfragt“, meint Barth. Am Ende könnte der deutsche Immobilienmarkt nach seiner Einschätzung aber sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen. Im internationalen Vergleich habe der Frankfurter Markt wegen der starken Wirtschaft und stabilen Politik einen guten Ruf. Es komme allerdings sehr darauf an, wie lange die „Pause-Taste“ gedrückt bleibe.