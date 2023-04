Am Grill trinkt der Deutsche am liebsten Bier. Später am Tisch darf es dann mitunter aber auch ein Glas Wein sein. Oder zwei. Meistens sind diese Tropfen dann rot, denn das passt am besten zu dem, was in den allermeisten Fällen auf dem heißen Rost landet: Steaks, Würste und Burger. Sonderlich anspruchsvoll muss der Wein für die meisten Grillfreunde nicht sein, sondern vor allem fruchtig und vollmundig. Wer italienisch trinken möchte, kann zu Primitivo oder Barbera greifen, aus Frankreich bieten sich einfacher Bordeaux oder Landwein aus dem Languedoc an, aus Argentinien kommt Malbec und aus Amerika Cabernet Sauvignon und Zinfandel.

Womit wir beim Thema wären: Zinfandel ist die dritthäufigste Rebsorte in Kalifornien und dort so etwas wie ein Aushängeschild – bei uns aber kaum bekannt. Dabei bieten die Weine dieser Rebsorte eine schöne Kombination aus Beerenaromen und Würze, die perfekt zu den deftigen Röst- und Fleischaromen vom Grill passt.

Genetisch ist Zinfandel mehr oder weniger identisch mit dem süditalienischen Primitivo, zeigt aber andere stilistische Züge und ist sehr vielseitig. Die Weine punkten mit intensiven Aromen von dunklen Waldfrüchten, also Brombeeren und Himbeeren, aber auch Kirschen. Dazu kommt eine charakteristische Würze, die an Zimt, Nelken und schwarzen Pfeffer erinnert. Diese Partnerschaft von Frucht und Würze ist typisch für Zinfandel.

Als Spezialist für diese Rebsorte gilt das Weingut Seghesio in Sonoma County. Dessen Tropfen gehören zum Feinsten, was aus Zinfandel-Trauben werden kann – und sie werden auch hohen Ansprüchen gerecht. Der Zinfandel Sonoma zum Beispiel bietet ein komplexes Bukett mit Fruchtnoten von Kirschen, Himbeeren und Pflaumen sowie Anklängen von Kräutern und Pfeffer. Am Gaumen ist er ein konzentrierter, saftiger Wein mit großer Fülle, aber auch einer festen Struktur, die er seinen gut zehn Monaten in Barrique-Fässern zu verdanken hat.

Wer sich mit einem gewissen Anspruch an den Rost stellt und auf Qualität achtet, der wird auch an diesem gehobenen Grilltropfen seine Freude haben. Zu bekommen ist der Zinfandel Sonoma von Seghesio für um die 30 Euro bei den Onlineversendern www.vicampo.de und www.bremer-weinkolleg.de.