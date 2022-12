Freunde und Familie : Das steht in einem guten Weihnachtsbrief

Mit einem Weihnachtsbrief haben wir uns schon einmal eine Freundschaft verdorben. Die Empfänger hatten ein schweres Jahr hinter sich, unser Brief aber war eher zuversichtlich-positiv geraten. Er kam nicht gut an. Zu unpersönlich sei er gewesen, hieß es, als sich viel später einmal die Frage aufklärte, warum man so lange nichts mehr voneinander gehört hatte. Die Freundschaft war noch nicht so alt und fest gewesen, dass die Empfänger gewusst hätten, um was es sich hier handelte. Vielleicht hatten sie im eigenen Freundeskreis auch keine anderen, die solche Briefe verfassten.

Geht es mit diesen Schreiben doch um einen Weg, in Kontakt zu bleiben mit einem weit verstreuten Familien- und Freundeskreis, natürlich auch darum, alles Gute für die Feiertage und das neue Jahr zu wünschen. Vor allem aber dienen diese Schriftstücke dazu, den Informationsmangel zu kompensieren, der sich dadurch aufgebaut hat, dass man sich schon lange nicht mehr gesehen oder gesprochen hat. Freunde oder Familie, die man regelmäßig trifft, brauchen solche Briefe eigentlich nicht. Die weit entfernten Freunde aber schon, man hofft es jedenfalls. Denn man unterstellt natürlich, dass sich die Empfänger noch für das interessieren, was in der eigenen Familie im zu Ende gehenden Jahr los war.