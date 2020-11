Weihnachtsbaum vor dem Römer : Drama um Fichte Bertl

Knusper, knusper, Knäuschen, wer knabbert am Weihnachtsbaum? Das Aufstellen von Fichte Bertl vor dem Frankfurter Römer sorgt für Verwunderung. Als der Christbaum in Österreich gefällt wurde, war er noch ein Prachtexemplar.

Ein Baumgerippe sorgt für Erstaunen: Fichte Bertl kam angeknabbert in Frankfurt an. Bild: Andreas Krobok

In diesem verflixten Corona-Jahr geht auch wirklich alles schief - so lautete das resignierte Fazit der Schaulustigen am Donnerstag auf dem Frankfurter Römerberg. Drei Stunden zuvor, als der Tieflader mit dem Weihnachtsbaum vom Mainkai auf den Rathausplatz gerollt war, hatte alles noch gut ausgesehen. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hatte die Fichte für den Römerberg sogar als „Zeichen der Hoffnung“ apostrophiert.

Doch als die Spanngurte gelöst wurden, um den Baum mittels eines Krans aufzustellen, stellte sich heraus: Viele Äste sind abgeschnitten, die Fichte ist in der Mitte so gut wie kahl. Offenbar habe die Spedition den Baum ausgedünnt, weil er ansonsten zu breit gewesen wäre, lauteten die ersten Spekulationen. Außerdem stellte sich heraus, dass der Stamm zu dick für den Köcher ist, in dem der Weihnachtsbaum vor dem Römerberg alljährlich aufgestellt wird. Deshalb musste die Feuerwehr die Fichte vor dem Aufstellen um mehrere Meter kürzen. Somit sind kaum noch 20 Meter übrig - gut ein Drittel weniger als bei den Weihnachtsbäumen in früheren Jahren.

Die Fichte namens „Bertl“ war vor wenigen Tagen im Gröbminger Land in Österreich gefällt worden. Wie Fotos belegen, war sie damals noch in einem sehr ansehnlichen Zustand mit einem dichten grünen Astwerk und einem knapp 30 Meter langen Stamm. Die Frankfurter Tourismusgesellschaft TCF, die für den Weihnachtsbaum zuständig ist, will klären, was vor oder auf dem Transport geschehen ist.